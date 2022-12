LIVE – Olanda-Stati Uniti, Mondiali Qatar 2022 (DIRETTA)

La diretta live di Olanda-Stati Uniti, match valevole per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Dopo la partita d’esordio tra i padroni di casa e l’Ecuador, gli inglesi sono i primi tra i big del torneo a scendere in campo. Archiviata la fase a gironi, la rassegna iridata entra finalmente nel vivo con la disputa delle gare ad eliminazione diretta, che non lasciano più alcun margine di errore. Gli orange hanno vinto il gruppo A senza strafare, ma adesso sono chiamati a mettere in campo qualcosa di più per vincere la partita e convincere anche in ottica qualificazione al turno successivo. Gli americani, invece, si sono piazzati al secondo posto del girone B alle spalle dell’Inghilterra e sperano di stupire tutti confezionando una sorpresa contro una delle favorite per raggiungere i quarti di finale. Calcio d’inizio alle ore 16:00 di sabato 3 dicembre, chi avrà la meglio?

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale.

COME SEGUIRE IL MATCH

RISULTATI E CLASSIFICHE

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

Olanda-Stati Uniti ore 16:00

_________________________________________________________________________