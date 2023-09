LIVE – Milan-Newcastle 3-0, Youth League 2023/2024 (DIRETTA)

La diretta live di Milan-Newcastle, match valido per la prima giornata della Youth League 2023/2024. Al Centro Sportivo Vismara i rossoneri vogliono battere gli inglesi per conquistare subito tre punti in questo girone complicatissimo anche a livello di U19 nella competizione Uefa riservata alle formazioni giovanili dei 32 club che giocano la Champions. Chi riuscirà a vincere? Si parte alle ore 14 di martedì 19 settembre.

Milan-Newcastle 2-0 (15′ Traore, 20′ e 26′ Camarda)

FINE PRIMO TEMPO

50′ – Perrucci vicinissimo al gol del Poker per il Milan. La sua conclusione va fuori di poco.

46′ – Inizia il secondo tempo.

45′ – 2 minuti di recupero

35′ – Prkison da due passi calcia addosso a Bartoccioni. Occasione per il Newcastle.

26′ – GOOOOOL DEL MILAN!! E’ CAMARDA SHOW! Scotti per Camarda che dal limite infila con il destro!!

20′ – RETEEEEEEEEEEEE! CAMARDA, E’ 2-0 MILAN!!

20′ – CAMARDA ATTERRATO IN AREA!!! RIGORE PER IL MILAN!

15′ – VANTAGGIO DEL MILAN!!!!!!!! Scotti fa il panico sulla fascia e serve Traore che deve solo infilare in rete.

1′ – Inizia il match.