LIVE – Liverpool-Milan 4-1, Amichevole invernale 2022 (DIRETTA)

La diretta live di Liverpool-Milan, match amichevole che i rossoneri giocheranno a pochi giorni dalla ripresa del campionato di Serie A. I ragazzi di Stefano Pioli, dopo la sconfitta incassata martedì contro l’Arsenal, tornano in campo per la seconda sfida della Dubai Super Cup 2022 contro i Reds di Jurgen Klopp. Per il club meneghino, dunque, sarà un altro test molto importante anche in vista degli ottavi di Champions League contro il Tottenham, che andranno in scena tra febbraio e marzo. Calcio d’inizio alle ore 16:30 di venerdì 16 dicembre novembre, chi avrà la meglio?

Liverpool-Milan 4-1 (5′ Salah, 29′ Saelemaekers, 40′ Alcantara, 82′ 87′ Nunez)

RIGORI: i primi due vengono parati da Mirante, poi sbaglia Adli. Ma Kalulu è freddo e arriva un punticino per i rossoneri.

90’+4 Finisce qui! Milan sconfitto 4-1, ora comunque verranno calciati i rigori così come da regolamento.

88′ IL GOL! IL GOL! IL GOL DARWIN NUNEZ NON PERDONA! DOPPIETTA, 4-1. IL GOL ERA IN FUORIGIOCO, MA NON C’E’ VAR.

86′ Tiro di Adli, troppo debole però. Era un rigore in movimento quasi.

82′ IL GOL! IL GOL! IL GOL! MILAN SCOPERTISSIMO! NUNEZ IMBECCATO DA UN GRAN FILTRANTE, POI L’URUGUAIANO NON HA PROBLEMI NEL FIRMARE IL 3-1.

78′ Poca fase offensiva, però, per i rossoneri in questo secondo tempo.

72′ Clamorosa traversa del Milan! L’ha colpita il giovanissimo El Hilali.

68′ Bella giocata di Lazetic sulla fascia destra, palla dentro ma Tonali non arriva all’appuntamento sul pallone.

66′ Altre sostituzioni che spezzano il ritmo.

63′ Nel Liverpool si rivede anche Keita, il mediano che si era fatto seriamente male ormai quasi un anno fa.

61′ Matip di testa, palla sul fondo.

57′ Adli non sta sfruttando l’occasione per il momento, fa un po’ troppa confusione.

55′ Pobega di testa! Palla però centrale, blocca il portiere dei Reds.

50′ Spinge il Liverpool fin da subito in questo secondo tempo.

46′ Si riparte per il secondo tempo, ci sono diverse sostituzioni. In campo tra i rossoneri anche Vranckx e Bennacer.

45’+5 Finisce qui il primo tempo, 2-1 per il Liverpool sul Milan.

45′ Cinque minuti di recupero. Stessa lunghezza d’onda del vicino Qatar.

40′ IL GOL! IL GOL! IL GOL! THIAGO ALCANTARA, CHE MERAVIGLIA! TORNA AVANTI IL LIVERPOOL CON IL TIRO SPLENDIDO DEL MEDIANO. 2-1.

37′ Torna a premere con grande insistenza il Liverpool.

32′ Colpo di testa scarico di Chamberlain, blocca Mirante.

29′ IL GOL! IL GOL! IL GOL! GRANDE GOL DI SAELEMAEKSER, CAMBIO CAMPO DI REBIC E POI IL BELGA PUNTA, RIENTRA E POI CALCIA ALLA PERFEZIONE. 1-1.

26′ Giro palla lento e forzato da parte del Milan, il pressing del Liverpool è forsennato.

20′ Calcia Oxlade Chamberlain, troppo egoista perché da lì era impossibile e infatti non trova la porta. Poteva servire Milner solo.

14′ Palla persa in modo banale da Tonali, Salah calcia in modo debole e blocca Mirante.

8′ Fatica a scuotersi il Milan e manovra agevolmente la squadra inglese.

5′ IL GOL! IL GOL! IL GOL! SUBITO IN GOL SALAH! PESSIMA DISPOSIZIONE DELLA DIFESA ROSSONERA, TROPPO FACILE SFONDARE PER GLI INGLESI. 1-0.

2′ Subito Lazetic! Lanciato in profondità, calcia però fuori!

1′ Inizia il match.

16.30 Un minuto di silenzio in onore di Mihajlovic.

16.28 Amici di Sportface, buon pomeriggio e benvenuti all’amichevole invernale tra Liverpool e Milan. Rossoneri in campo con il lutto al braccio per Mihajlovic, si parte fra poco.