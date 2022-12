LIVE – Lecce-Varazdin 2-0, amichevole 2022 (DIRETTA)

La diretta live di Lecce-Varazdin, amichevole invernale 2022. Continuano i test per la formazione di Baroni in vista della ripresa del campionato, in programma il 4 gennaio. Calcio d’inizio alle ore 14:30 di questo pomeriggio, mercoledì 28 dicembre. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale con la diretta scritta.

Lecce-Varazdin 2-0 (8′ e 16′ Gonzalez)

Grazie per averci seguito, buon proseguimento!

FINALE – Fischia tre volte il direttore di gara. Lecce batte Varazdin 2-0.

90′ – Saranno 5 i minuti di recupero.

88′ – Ultimi scampoli di gara e ultimi cambi per il Varazdin. Si attende soltanto la comunicazione del recupero.

80′ – La prima vera occasione della ripresa capita al Lecce sugli sviluppi di un calcio di punizione. Listkowski non riesce però a centrare lo specchio dal limite.

75′ – In vista dell’ultimo quarto d’ora, Baroni dà spazio a Bjorkengren, Pezzella, Listkowski e Lemmens. Richiamati in panchina Gendrey, Gallo, Hjulmand e Blin.

67′ – Rientra in campo Gendrey, soccorso dai sanitari dopo uno scontro con un avversario.

60′ – Triplo cambio per i pugliesi: dentro Oudin, Rodriguez e Voelkerling Persson. Fuori Di Francesco, Strefezza e Colombo.

57′ – Ritmi piuttosto bassi in questa ripresa. Probabilmente a breve Baroni effettuerà alcune sostituzioni.

52′ – Spettacolo pirotecnico al Via del Mare; dalla Curva Nord vengono sparati dei fuochi d’artificio.

46′ – Un solo cambio nel Lecce: dentro Tuia, fuori Baschirotto.

46′ – Squadre nuovamente in campo. Comincia la ripresa!

Intanto il Lecce comunica che gli spettatori presenti allo stadio sono 5.700. Niente male per un’amichevole il 28 dicembre.

INTERVALLO – Squadre negli spogliatoi. Lecce avanti 2-0.

45+1′ – La chance del tris capita sui piedi di Colombo. Bravo il portiere Radosevic a salvare.

45′ – Un minuto di recupero.

44′ – Tentativo di Hjulmand dalla distanza. Palla alta.

38′ – Tegola per il Lecce. Joan Gonzalez costretto a lasciare il campo dopo uno scontro di gioco. Al suo posto Askildsen.

35′ – Gol di Di Francesco. L’arbitro però lo annulla per una posizione di fuorigioco segnalata dall’assistente.

30′ – In archivio la prima mezz’ora di gara. Lecce in controllo delle operazioni.

23′ – Il Lecce ci prova in contropiede. Il portiere del Varazdin non si fa però sorprendere dal tiro di Colombo.

18′ – Lecce ad un passo dal tris. Di Francesco anticipato proprio sul più bello.

16′ – Capolavoro dello spagnolo, che raddoppia grazie ad una splendida conclusione dal limite sugli sviluppi di corner. Nulla da fare per il portiere avversario.

16′ – GOL! DOPPIETTA DI GONZALEZ!

14′ – Altra occasione Lecce sull’asse Gonzalez-Strefezza. Palla in mezzo per Colombo, che da due passi si fa ipnotizzare dal portiere. C’era però fuorigioco.

8′ – Cross di Strefezza e colpo di testa vincente di Joan Gonzalez, che porta avanti i suoi alla prima vera occasione.

8′ – GOL! LECCE IN VANTAGGIO CON JOAN GONZALEZ.

1′ – Con una decina di minuti di ritardo, comincia la partita!

14.36 – Riconoscimento anche per il ds Pantaleo Corvino per le sue 600 partite in Serie A.

14.34 – Vugrinec ora va sotto la Curva per prendersi gli applausi dei tifosi. Partita che inizierà con qualche minuto di ritardo.

14.32 – Il presidente del Lecce consegna una maglia al grande ex Davor Vugrinec.

14.30 – Le squadre stanno scendendo in campo in questo momento.

14.20 – Amici di Sportface, benvenuti alla diretta testuale di Lecce-Varazdin. A breve il calcio d’inizio.