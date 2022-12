LIVE – Juve Stabia-Gelbison, Serie C 2022/2023 (DIRETTA)

di Sofia Cioli 7

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Juve Stabia-Gelbison, match della ventesima giornata del girone C di Serie C 2022/2023. Si gioca alle 20:30 di venerdì 23 dicembre e le due squadre sono pronte a contendersi i tre punti in palio. Terza classificata contro tredicesima. Obiettivi diversi, ma stessa voglia di fare punti. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Sarà il sig. Aleksandar Djurdjevic della sezione AIA di Trieste a dirigere il match.

COME SEGUIRLA IN TV

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

Juve Stabia-Gelbison (Ore 20:30)