LIVE – Italia-Malta 2-0, Europei U19 2023 (DIRETTA)

La diretta live di Italia-Malta, match valevole la prima giornata della fase a gironi degli Europei Under 19 2023. Gli azzurrini guidati da Alberto Bollini vogliono iniziare al meglio il loro percorso nel torneo continentale e, per questo motivo, andranno subito a caccia dei tre punti contro Malta, per portarsi al comando di un girone nel quale sono presenti anche Portogallo e Polonia. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di lunedì 3 luglio, chi avrà la meglio?

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale.

Italia-Malta 2-0 (17′ Ndour, 31′ Esposito)

45′ – Finisce il primo tempo. Netta superiorità dell’Italia.

43′ – Ancora Esposito da fuori. Respinge il portiere di Malta

42′ – Occasione per l’Italia da calcio d’angolo. D’Andrea la mette dentro, Esposito sul primo sbuca. Il portiere di Malta si salva.

37′ – Questa volta D’Andrea spara alto.

37′ – ALTRO RIGORE PER L’ITALIA!!!

31′ – RADDOPPIO ITALIA!!! Stavolta è Esposito a presentarsi dagli undici metri, spiazzando il portiere di Malta.

31′ – ALTRO CALCIO DI RIGORE PER GLI AZZURRI!!

25′ – Clamoroso palo ancora di Ndour che da fuori con un bolide fa tremare la porta del portiere di Malta.

17′ – GOOOOOOL DELL’ITALIA! NDOUR NON SBAGLIA DA CALCIO DI RIGORE. E’ 1-0.

17′ – RIGORE PER L’ITALIA!!! Palla toccata nettamente di mano da un difensore maltese.

16′ – D’Andrea ancora semina il panico ed offre a Ndour la palla solo da spingere in rete. Salva tutto uin difensore sulla linea

10′ – D’Andrea show con una serie di dribbling ubriacanti. Una volta entrato in area però scaglia alto.

5′ – Subito occasione per l’Italia con Esposito. Palla vicinissima al palo.

1′ – Inizia il match