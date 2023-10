LIVE – Gubbio-Olbia 0-0, Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

La diretta live di Gubbio-Olbia, match valido per la nona giornata del girone A di Serie C 2023/2024. Le due squadre sono separate da quattro punti in classifica ed entrambi covano ambizioni importanti per il proseguo di stagione. Si parte dalle 16.15 in quel di Gubbio e Sportface.it vi offrirà la cronaca del match.

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH

DOVE VEDERE IL MATCH IN TV

Gubbio-Olbia 0-0

________________________________________________________________________________

45′ – Finisce il primo tempo.

22′ – Cavuoti prova con il mancino. Spazza il Gubbio.

15′ – Marras prova con il piatto. Palla al lato.

7′ – Da calcio d’angolo una mischia porta il Gubbio vicino al gol del vantaggio. Sventa l’Olbia.

1′ – Si parte.

ORE 16:10 – Buonasera amici di Sportface. Benvenuti alla diretta testuale di Gubbio-Olbia. Tra pochissimi minuti il fischio d’inizio.