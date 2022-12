LIVE – Giappone-Spagna, girone E Mondiali Qatar 2022 (DIRETTA)

La diretta live di Giappone-Spagna, match valido per la terza giornata del girone E dei Mondiali di Qatar 2022. Gli spagnoli di Luis Enrique si trovano in una posizione di vantaggio, primi nel girone e a 4 punti. Il Giappone invece, dopo una partenza incredibile, avendo a sorpresa battuto la Germania, si sono fermati, venendo sconfitti dai costaricani, e trovandosi quindi al secondo posto con 3 punti. La qualificazione si deciderà tutta in 90 minuti, più recupero ovviamente. Ma attenzione, a prescindere del risultato di questo incontro, entrambe dovranno attendere ciò che accadrà nel match contemporaneo, tra Costa Rica e Germania. Appuntamento al Khalifa International Stadium alle ore 20. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

