LIVE – Giappone-Costa Rica 0-1, girone E Mondiali Qatar 2022 (DIRETTA)

La diretta live di Giappone-Costa Rica, match valevole per la seconda giornata del girone E dei Mondiali di Qatar 2022. I nipponici, reduci dallo storico ed incredibile successo in rimonta sulla Germania, vogliono alimentare le loro speranze di qualificazione agli ottavi di finale nonostante un raggruppamento estremamente complicato. La formazione centro-americana, dal suo canto, ha bisogno di cancellare l’imbarcata presa contro la Spagna e, per sperare ancora nel passaggio del turno, deve assolutamente portare a casa l’intera posta in palio. La sfida, dunque, sarà certamente tutta da vivere e regalerà delle forti emozioni. Calcio d’inizio alle ore 11:00 di domenica 27 novembre, chi avrà la meglio?

Giappone-Costa Rica 0-1 (81′ Fuller)

FINE SECONDO TEMPO

90′ – Sei minuti di recupero.

88′ – Confusione incredibile nell’area del Costa Rica: Navas para e alla fine riesce a prendere la palla in mano dopo alcuni rimpalli.

81′ – GOL COSTA RICA. Al primo vero tiro in porta in tutto il mondiale, i centroamericani passano in vantaggio. Segna Fuller con un tiro a giro su cui Gonda non riesce ad arrivare. Intervento decisamente goffo.

72′ – Ancora una punizione da ottima posizione non sfruttata dal Giappone.

62′ – Mitoma rileva Yamane. Intanto Soma non trova la porta su un calcio di punizione da posizione molto invitante, centrale e al limite dell’area. Ammonito Borges nell’occasione, per fallo su Endo.

57′ – Soma si accentra e prova il tiro: buona iniziativa, ma il pallone esce larghissimo.

55′ – Dopo un avvio spumeggiante, come nel primo tempo i ritmi si abbassano subito.

48′ – Ci provano Endo e Asano, il Giappone spinge.

46′ – Giappone pericoloso con Morita, che scarica un mancino centrale su cui Navas interviene in qualche modo, ma comunque in maniera efficace.

12:02 – Comincia la ripresa con il Giappone che propone Asano e Ito al posto di Ueda e Nagatomo.

FINE PRIMO TEMPO 0-0

45′ – Un minuto di recupero. Partita molto bloccata e senza emozioni nell’ultimo quarto d’ora.

35′ – È di Campbell il primo tiro verso la porta del Costa Rica in questo torneo: l’attaccante ex Frosinone ha provato un improbabile esterno dal limite, terminato altissimo.

27′ – Dopo un avvio promettente, le due squadre si stanno ora equivalendo. Il Costa Rica sembra più in difficoltà, confermando le sensazioni negative fatte vedere contro la Spagna. Il Giappone invece paga un po’ di imprecisione nell’ultimo passaggio.

13′ – Manovra bene il Giappone, ma il pallone messo in mezzo da Doan non trova compagni sul secondo palo.

6′ – La Costa Rica non sta però a guardare, con Campbell che procura i primi grattacapi alla retroguardia avversaria.

2′ – Avvio sprint del Giappone, che conquista subito un calcio d’angolo: libera la difesa.

11:00 – Ecco il fischio d’inizio, primo possesso per i centroamericani.

10:50 – Gentili lettori di Sportface, benvenuti al live di Giappone-Costa Rica, al via tra pochi minuti.