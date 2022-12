LIVE – Frosinone-Ternana 3-0, Serie B 2022/2023 (DIRETTA)

La diretta testuale di Frosinone-Ternana, match valido per la diciannovesima giornata della Serie B 2022/2023. I padroni di casa, primi in classifica, arrivano dal ko sul campo del Genoa, mentre gli ospiti sono reduci dalla sconfitta contro il Como. Appuntamento alle ore 18. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

COME SEGUIRLA IN TV

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

Frosinone-Ternana 3-0 (37′ Mulattieri, 54′ Insigne, 72′ Garritano)

Grazie a tutti gli amici di Sportface per aver seguito questa diretta testuale.

FINISCE LA PARTITA

90′- Quattro minuti di recupero

80′- Il Frosinone insiste con Rohden, Iannarilli devia in corner

72′- GOOL FROSINONE!!! L’appena entrato Garritano realizza un bellissimo gol: doppio passo e destro a giro, è 3-0

54′- GOOL FROSINONE!!! Insigne riceve da Mulattieri e centralmente spiazza difesa e portiere avversari: 2-0

48′- Gran gol di Partipilo annullato però per fuorigioco

46′- Inizio secondo tempo

FINE PRIMO TEMPO

45′- Un minuto di recupero

41′- Punizione Ternana. Partipilo calcia in porta, pallone fuori di poco

37′- GOOL FROSINONE!!! Rohden fornisce un assist, Mulattieri la mette dentro di destro: 1-0



36′- Caso ci prova col destro dalla distanza, pallone largo

33′- Mulattieri schiaccia il pallone di testa verso la porta rossoverde, Iannarilli blocca in due tempi

26′- Punizione Ternana, batte Palumbo direttamente verso la porta: pallone alto sulla traversa

24′- Giallo per Boloca

21′- Giallo per Dieakitè

15′- Conclusione al volo di Falletti, palla alta sopra la traversa

12′- Giallo per Proietti

10′- Partipilo tenta la conclusione col mancino, respinge bene Ravanelli

1′- Inizia il match

ORE 17:55 – Buonasera amici di Sportface. Benvenuti alla diretta testuale di Frosinone-Ternana. Tra pochissimi minuti il fischio d’inizio.