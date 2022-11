LIVE – Frosinone-Cagliari 2-1, Serie B 2022/2023 (DIRETTA)

La marcia del Frosinone di Fabio Grosso si scontra con le ambizioni di risalita del Cagliari di Fabio Liverani. Le due squadre scenderanno in campo alle 15:00 di domenica 27 novembre. La prima della classe cerca la fuga con cinque punti di margine dalla Reggina. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale e aggiornamenti in tempo reale.

Frosinone-Cagliari 2-1

86′ – Cagliari vicino al pareggio con il sinistro da parte di Kourfalidis: Turati risponde e manda in angolo

85′ – Gioco momentaneamente interrotto per prestare soccorsi a Turati

80′ – Ultimi dieci minuti di partita! Il Cagliari è alla ricerca del pari ma il Frosinone si difende con ordine e prova ad essere pericoloso in ripartenza

72′ – Destro di Mulattieri da buona posizione: pallone in curva

67′ – GOL! GOL! GOL FROSINONE! CAPOLAVORO DI ROBERTO INSIGNE! Dalla destra si accentra e lascia partire un tiro a giro imprendibile per Turati: 2-1

65′ – Boloca esplode il mancino da posizione defilata: pallone che rotola docile tra le braccia di Radunovic

60′ – Buon momento per il Cagliari, che presidia costantemente l’area avversaria. Al momento il Frosinone non sta correndo particolari rischi

49′ – Mulattieri tenta la conclusione dal limite dell’area incrociando con il destro: palla al lato

46′ – Inizia il secondo tempo!

INTERVALLO

45′ – Finisce il primo tempo senza alcun minuto di recupero!

38′ – Occasione enorme per il Frosinone! Moro spreca malamente davanti a Radunovic e manda alta la conclusione da pochi metri: Cagliari graziato

32′ – GOL! GOL! GOL FROSINONE! Colpo di testa vincente di Rhodèn, perfettamente imbeccato da un lancio da metà campo di Garritano: 1-1

21′ – Mulattieri prova la girata ma lo fa in modo troppo debole: Radunovic accoglie la palla tra le sue braccia

14′ – GOL! GOL! GOL CAGLIARI! Lancio lungo di Carboni. La difesa laziale si perde totalmente Luvumbo, che brucia in velocità Ravanelli e Turati ed insacca a porta vuota. Primo gol subito in casa in questo campionato dalla squadra allenata da Fabio Grosso: 0-1

13′ – Primo squillo del Frosinone con la conclusione di Mulattieri: Radunovic è attento e risponde presente

11′ – Corner insidioso battuto da Viola: Luvumbo è l’ultimo a toccare, non riesce la deviazione vincente

4′ – Luvumbo tenta la girata: buona risposta di Turati

1′ – Inizia la partita!

ORE 14:55 – Buon pomeriggio amici di Sportface.it! Benvenuti alla diretta testuale di Frosinone-Cagliari. Quasi tutto pronto per il calcio d’inizio!