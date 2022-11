LIVE – Francia-Danimarca 2-1, Mondiali Qatar 2022 (DIRETTA)

La diretta live di Francia-Danimarca, match valido per la seconda giornata dei gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Tornano in campo i campioni del mondo in carica, lo fanno contro i danesi reduci da una falsa partenza. A caccia di una vittoria i bleus anche per vendicare i recenti risultati non buoni contro la squadra scandinava. Chi vincerà a Doha? Appuntamento alle ore 17 di sabato 26 novembre.

Francia (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud.

In panchina: Mandanda, Areola, Pavard, Disasi, Guendouzi, Kolo Muani, Fofana, Veretout, Saliba, Coman, Konate, Camavinga, Thuram.

Allenatore: Didier Deschamps

Danimarca (3-4-2-1): Schmeichel; Nelsson, Andersen, Christensen; Kristensen, Hojbjerg, Eriksen, Maehle; Lindstrom, Damsgaard; Cornelius.

In panchina: Christensen, Ronnow, Kjaer, Jensen, Braithwaite, Skov Olsen, Dolberg, Norgaard, Stryger Larsen, Wass, Wind, Poulsen, Skov, Bah.

Allenatore: Kasper Hjulmand

ARBITRO: Marciniak S. (Pol)

Francia-Danimarca 2-1 (61′ Mbappè, 69′ Christensen, 87′ Mbappè)

FINISCE QUI! LA FRANCIA VOLA AGLI OTTAVI

90′– Sei di recupero

87′ – GOL MBAPPE’! Devizione con la croscia da cross dal lato opposto. Mbappè come Pelè: 7 gol prima dei 24 anni al Mondiale. Suo il 2-1 alla Danimarca

80′ – Braithwaite! Anticipa Kounde e sfiora il palo in deviazione col mancino

78′ – Calcio d’angolo, Tchouameni va di testa ma c’è la deviazione di Maehle in corner

73′ – DANIMARCA PERICOLOSA! Maehle dalla sinistra scarica per Lindstrom che a botta sicura calcia col destro, Lloris è attento

69′ – GOL DANIMARCA! Sugli sviluppi di un corner, Andersen spizza la palla di testa e Christensen deposita in rete

61′ – GOL FRANCIA! Theo Hernandez sfonda sulla sinistra e chiude il triangolo con Mbappè che in area non perdona

60′ – Che occasione! Griezmann ubriaca Nelsson ma al momento del tiro spara alto

57′ – Mbappè! Se ne va via, poi vola a campo aperto ma sul tiro Schmeichel difende bene il primo palo: palla in angolo

54′ – Lancio di Dembele in profondità per Mbappè, Schmeichel legge prima e rinvia

46′ – Si riparte. Hjulmand cambia: fuori Cornelius, dentro Braithwaite

FINE PRIMO TEMPO

45′ – Tre di recupero

44′ – Kounde duro su Nelsson: solo giallo

40′ – Clamorosa occasione per la Francia! Dembele scatta in posizione dubbia e scarica per Mbappè che calcia alto su rigore in movimento

37′ – Cross di Mbappè, Giroud va di testa ma spara fuori

35′ – Assedio Francia in questa fase

31′ – Conclusione di Kounde in diagonale, Nelsson salva

27′ – Rischia qualcosa Kounde sull’uscita bassa, la Danimarca recupera palla ma non sviluppa un’azione pericolosa

21′ – Sugli sviluppi di un calcio piazzato, Rabiot stacca di testa: Schmeichel devia in tuffo

18′ – Fallo di Christensen su Mbappè lanciato a rete: solo giallo

10′ – Dialogo Mbappè-Theo, il milanista crossa, Rabiot di testa fa da sponda sui piedi di Giroud che viene anticipato all’ultimo

6′ – Possesso palla danese. La squadra di Hjulmand prova a prendere campo

1′ – Si parte, fischio d’inizio