LIVE – Foggia-Giugliano 1-0, Serie C 2022/2023 (DIRETTA)

La diretta live di Foggia-Giugliano, match valido per la trentaseiesima giornata del girone C di Serie C 2022/2023. Ci si affronta allo stadio Zaccheria e i tre punti sono pesantissimi: da una parte i pugliesi che sperano ancora nel terzo posto, dall’altra i campani che lottano per rientrare in zona playoff a tre giornate dalla fine. Appuntamento alle ore 17.30 di sabato 8 aprile, chi riuscirà a vincere?

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH

Foggia-Giugliano 1-0 ( 7′ Ogunseye)

57′ – Cambio per il Foggia: fuori Iacoponi, dentro Peralta

55′ – TRAVERSA DEL GIUGLIANO! Ospiti ad un passo dal pareggio con Salvemini.

46′ – Al via il secondo tempo.

45′ – Fine primo tempo.

45′ – Giallo per Schenrtti.

40′ – Cosa col mancino fa partire un tiro insidioso. La palla però va fuori.

31′ – Primo cartellino per il Giugliano! Gladestony ammonito!

25′ – Foggia vicinissimo al raddoppio! Iacoponi di testa va a centimetri dal 2-0.

23′ – Conclusione improvvisa di Gladestony! Thiam risponde presente.

10′ – Thiam salva il vantaggio del Foggia con un intervento importante da pochi passi su Sorrentino.

7′ – GOLLL DEL FOGGIA!!!! Subito in apertura è Ogunseye che tutto solo davanti a Viscovo, impatta di prima ed insacca!!

1′ – Si parte