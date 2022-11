LIVE – Fiorenzuola-Alessandria 0-0, Serie C 2022/2023 (DIRETTA)

Alle 14:30 di sabato 26 novembre la Fiorenzuola sfiderà l’Alessandria nella quindicesima giornta del girone B di Serie C 2022/2023. La Fiorenzuola è ottava in classifica, mentre l’Alessandria a 12 punti naviga nei bassifondi di una classifica che inizia ad essere preoccupante per la squadra retrocessa dalla Serie B. Anche questa gara quindi assume un significato speciale per le due squadre: chi vuole affacciarsi nei piani alti e chi i bassifondi invece sogna di abbandonarli definitivamente. Chi sorriderà al 90′? Sportface.it vi terrà compagnia in un sabato non solo di Mondiali. Appuntamento alle 14:30.

Fiorenzuola-Alessandria 0-0

90′ + 5′ – Finisce qui. Tra Fiorenzuola ed Alessandria è 0-0.

90′ – Inizia il recupero.

84′ – Ancora un giallo. Fiorini finisce sul taccuino dei cattivi.

78′ – Fiorenzuola in avanti adesso, Scardina però calcia alto.

72′ – Tenta Fiorini dopo l’errore di Marietta che sbaglia il rinvio. Il centrocampista della Fiorenzuola però non trova lo specchio.

65′ – Ancora cambi per gli ospiti. La partita stenta a decollarsi però.

61′ – Ancora un giallo. Ammonito Sussi.

55′ – Doppio cambio nell’intervallo per gli ospiti: forze fresche in campo.

46′ – Si parte. Al via la seconda frazione di Fiorenzuola-Alessandria.

45′ + 1′ – Si chiude con l’ammonizione di Filip questo primo tempo. Intervallo e 0-0.

42′ – Corner per l’Alessandria, Battaiola però spazza con i pugni il pallone messo in mezzo.

37′ – Primo giallo del match: ammonito Sini.

30′ – Solo Morello ci prova, ma i suoi tiri dalla distanza non sortiscono nessun effetto.

21′ – Prova Sini su punizione. Pallone che sfiora il palo.

15′ – Ancora Morello da fuori. Tiro questa volta di poco fuori.

9′ – Prova da fuori Morello, il pallone è murato dalla difesa avversaria.

1′ – Parttiti. Al via il match tra Fiorenzuola ed Alessandria.