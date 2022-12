LIVE – Fiorentina-Monaco 1-1, amichevole 2022 (DIRETTA)

La diretta live di Fiorentina-Monaco, amichevole invernale 2022. Penultimo test per i viola di Italiano in vista della ripresa del campionato. La formazione del Principato occupa attualmente la sesta posizione in Ligue 1. Calcio d’inizio allo stadio Artemio Franchi alle ore 15. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale con la diretta scritta.

FIORENTINA: Terracciano, Dodo, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi, Mandragora, Bianco, Bonaventura, Genassi, Saponara, Cabral. A disp. Gollini, Cerofolini, Milenkovic, Jovic, Terzic, Zurkowski, Duncan, Amatucci, Distefano, Krastev, Kayode, Barak, Igor. All. Vincenzo Italiano

MONACO: Aguilar, Akliouche, Babai, Badiashile, Bamba, Batalha, Ben Seghir, Ben Yedder, Bery, Boadu, Camara. A disp. Coulibaly, Daland, De Souza Oliveira, Diatta, Didillon, Diop, Embolo, Golovin, Jakobs, Lemarechal, Lienard, Magassa, Maripan, Matazo, Minamino, Nubel, Oliveira Silva, Sarr, Semedo, Valme, Volland. All. Clement Philippe

Fiorentina-Monaco 1-1 (15′ Ranieri, 60′ Boadu)

Finisce qui

90′ – Non c’è recupero

84′ – Ci prova Benassi da fuori area, palla fuori

78′ – Ritmi bassi in questa fase

71′ – Entrano Barak, Duncan e Jovic. Fuori Mandragora, Bonaventura e Bianco.

64′ – Gran triangolo Cabral-Benassi, ma l’attaccante spreca sotto porta

60′ – Boadu! Pareggio Monaco! Sugli sviluppi di un calcio piazzato, Badiashile di testa serve a Boadu il pallone dell’1-1

57′ – Sugli sviluppi del corner, Martinez Quarta va di testa ma non dà forza al pallone: Aguilar blocca

56′ – Calcio d’angolo per la viola, dopo una deviazione di Martins su cross di Biraghi

52′ – Fallo di Dodò su Caio Henrique

46′ – Si riparte

FINE PRIMO TEMPO

45‘ – Un minuto di recupero

34’ – Caio Henrique colpisce la traversa dal limite

26′ – Lancio in profondità per Benassi, ma è in fuorigioco

18′ – Ci prova Biraghi su punizione: palla fuori

15′ – Gol Fiorentina da uno schema! Benassi calcia, Ranieri sul tap in trova la rete

10′ Nervosissimo Cabral, già troppe proteste nei confronti dell’arbitro che lo invita a calmarsi.

7‘ Stop e tiro di Saponara, palla che termina a lato.

3′ E’ la squadra del principato ad attaccare con maggiore insistenza in avvio.

1′ Si comincia!

15.00 Amici di Sportface, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Fiorentina-Monaco, amichevole di lusso del ritiro invernale dei viola. Si parte fra un istante.