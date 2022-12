LIVE – Empoli-Wolves, amichevole 2022 (DIRETTA)

Alle 13:00 di venerdì 9 dicembre, al La Quinta Football Fields, l’Empoli sfiderà il Wolves in occasione della seconda amichevole del ritiro spagnolo. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme. Esperimenti in vista per Zanetti dopo il bel test con vittoria contro lo Sturm Graz.

COME SEGUIRLA IN TV

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

Empoli-Wolves (Ore 13)