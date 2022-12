LIVE – Empoli-Monaco 0-1, amichevole 2022 (DIRETTA)

La diretta live di Empoli-Monaco, amichevole invernale 2022. Terzo test per gli azzurri di mister Zanetti, reduci dal pareggio contro il Wolverhampton e dalla vittoria con lo Sturm Graz nelle due precedenti amichevoli. Calcio d’inizio al Castellani alle ore 17. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale con la diretta scritta.

Empoli-Monaco 0-1 (43′ Diop)

90′ – La gara finisce qui. Tra Empoli e Monaco termina 0-1.

85′ – Si è spenta la “furia” dell’Empoli. Monaco che sta per portare a casa la vittoria.

77′ – Meglio i padroni di casa in questo momento, ma la gara è parecchio chiusa.

69′ – Cambi da una parte e dall’altra. Forze fresche in campo.

55′ – Empoli che si fa vedere nella metà avversaria, senza creare pericoli però.

46′ – Riparte ora il secondo tempo.

45′ – E subito dopo arriva il duplice fischio dell’arbitro. Squadre negli spogliatoi sullo 0-1.

43 – Trova il vantaggio il Monaco quasi allo scadere del primo tempo. Gol dello 0-1 firmato da Diop.

39′ – Ritmi calati adesso. Manca poco alla fine della prima frazione.

30′ – Mezz’ora di gioco, ancora nessuna palla gol per le due squadre.

17′ – Ora esce dal guscio l’Empoli, ma nonci sono azioni da segnalare.

6′ – Monaco più propositivo in questa prima frazione. Empoli chiuso dietro.

1′ – Partiti. Al via il match tra Empoli e Monaco.