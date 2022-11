La diretta live di Ecuador-Senegal, match valido per la terza giornata del girone A dei Mondiali di Qatar 2022. Grande sfida al Khalifa International Stadium, con le due formazioni obbligate a vincere per raggiungere la qualificazione agli ottavi di finale. L’Ecuador è attualmente in seconda posizione a quota 4 punti, mentre il Senegal ha un solo punto in meno. Appuntamento alle ore 16. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

COME SEGUIRE IL MATCH

RISULTATI E CLASSIFICHE

REGOLAMENTO COSA CONTA A PARI PUNTI?

COMBINAZIONI GIRONE A

IL TABELLONE E GLI ACCOPPIAMENTI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

LA CLASSIFICA LIVE DEL GIRONE

Ecuador-Senegal 0-1 (44′ Sarr)



54′ – Il copione della partita è totalmente cambiato: l’Ecuador controlla il gioco, il Senegal prova a ripartire forte del vantaggio

49′ – L’Ecuador sembra un’altra squadra in questo inizio di ripresa

46′ – Due cambi per l’Ecuador: dentro Sarmiento e Cifuentes, fuori Gruezo e Franco

46′ – Inizia il secondo tempo

FINE PRIMO TEMPO

45′ – Sei minuti di recupero

44′ -GOL SARR! Dal dischetto non sbaglia e spiazza il portiere: è 0-1

43′ – Hincapie travolge Sarr, non c’è nessun dubbio: Turpin indica il dischetto

42′ – CALCIO DI RIGORE PER IL SENEGAL!

40′ – Ultimi cinque minuti, recupero escluso, di questa prima frazione di gioco

38′ – Grande chiusura di Torres che anticipa Sabaly ed evita il peggio

34 ‘- L’Ecuador sembra accontentarsi del pareggio, risultato che porterebbe i sudamericani agli ottavi di finale

29′ – Fase di stanca del match, il Senegal prova comunque a fare la partita

24′ – Sarr recupera la palla, si accentra e prova il destro a giro: tiro deviato in calcio d’angolo

21′ – Brutta botta ricevuta da Preciado, il giocatore dell’Ecuador si rialza a fatica

19′ – E ancora il Senegal ad attaccare ma l’Ecuador si rifugia in calcio d’angolo

14′ – Gonzalo Plata accelera sulla destra, mette la palla al centro e ci pensa Koulibaly quasi in tuffo a rinviare il pericolo

11′ – Un paio di tiri anche da parte dell’Ecuador, partita aperta

8′ – SECONDA PALLA GOL PER IL SENEGAL! Dia servito alla grande si divora la rete dello 0-1, incrocia troppo e la spedisce a lato

6′ – Il Senegal è senza dubbio partito meglio rispetto all’Ecuador

3′ – Subito prima grandissima occasione per gli africani: cross di Sarr e Gueye da buona posizione tira fuori, ma che chance

1′ – COMINCIA LA PARTITA

15.58 – Grandi emozioni: ricordiamo che il Senegal ha un solo risultato a disposizione mentre l’Ecuador può giocare anche per il pareggio

15.56 – E’ il momento degli inni Nazionali

15.55 – Buon pomeriggio a tutti, le squadre hanno appena fatto il loro ingresso in campo