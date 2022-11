LIVE – Crotone-Latina 1-0, Serie C 2022/2023: girone C 2022/2023 (DIRETTA)

Crotone e Latina si contenderanno i tre punti in palio domenica 27 novembre in occasione della quindicesima giornata del girone C di Serie C 2022/2023. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 14:30. Scontro di medio alta classifica tra i padroni di casa, terzi a 4 punti dalla vetta, che vorranno approfittare dello scontro contemporaneo delle prime due della classe, e gli ospiti, più giù in ottava posizione con 19 punti ed in piena zona play off. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, la cronaca del match.

Crotone-Latina 1-0 (78′ Mogos)

90′ + 5′ – La gara finisce qui: Crotone batte Latina 1-0.

90′ – Inizia il recupero.

84′ – Ancora un giallo: Tumminello.

78′ – Sfonda il Crotone e trova il vantaggio. Padroni di casa in avanti grazie al gol segnato da Mogos: 1-0.

69′ – Secondo giallo per Cortinovis: espulso. Latina che giocherà quindi in 10 per i restanti 20 minuti più recupero.

60′ – Cuomo travolge il portiere Tonti: ammonito.

55′ – Ancora un giallo. Ammonito Cortinovis.

46′ – Si riparte. Inizia adesso il secondo tempo.

45′ +1′ – Finisce qui il primo tempo. 0-0.

39′ – Giallo anche per il Crotone. Cartellino per Petriccione.

33′ – Gomez ci prova di testa, ma il suo tiro finisce poco alto, sopra la traversa.

29′ – Carrissoni si gira in area e calcia, para Dini bloccando.

25′ – Primo giallo del match: ammonito Margiotta per simulazione.

20′ – Tribuzzi va a terra in area, per l’arbitro non c’è nulla.

11′ – Ci prova Di Livio dalla distanza: Golemic para agevolmente.

1′ – Partiti. Al via il match tra Crotone e Latina.