LIVE – Croazia-Marocco 2-1, Finale Terzo posto Mondiali Qatar 2022 (DIRETTA)

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Croazia-Marocco, finale per il terzo posto del Mondiale di Qatar 2022. Fischio d’inizio alle 16:00 di sabato 17 dicembre nella cornice del Khalifa Stadium di Doha. Premio della consolazione per due nazionali che possono comunque dirsi soddisfatte di un percorso oltre le aspettative: Modric vuole lasciare la nazionale col secondo podio consecutivo, il Ct Regragui cerca un bronzo storico. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale.

DOVE SEGUIRLA IN TV

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5



Croazia-Marocco 2-1 (7′ Gvardiol, 9′ Dari, 42′ Orsic)

PAGELLE E TABELLINO

HIGHLIGHTS E GOL (VIDEO)

FINISCE QUI! LA CROAZIA CHIUDE IL MONDIALE AL TERZO POSTO, MAROCCO BATTUTO 2-1

90’+6′ – EN-NESYRI sfiora il pareggio! Incredibile occasione, l’attaccante di testa manda di un soffio alto!

90’+5′ – Cambio nella Croazia: Jakic al posto di Orsic

90’+3′ – Ultimi assalti generosi del Marocco, che però fatica a rendersi pericoloso

90′ – Sei minuti di recupero!

87′ – Kovacic a un passo dal 3-1! Grande giocata in dribbling, poi però sbaglia completamente il diagonale sinistro da pochi metri! Palla sul fondo

84′ – Un po’ di tensione in questo finale, ammonito Amallah

82′ – Altre proteste croate per un tocco di braccio, ma la mano del difensore marocchino sembra attaccata al corpo e infatti si prosegue

79′ – Modric continua a giganteggiare a 37 anni, gran Mondiale del fuoriclasse croato

75′ – Livakovic salva la Croazia! Grande parata in uscita su En-Nesyri

74′ – Proteste croate per un contatto con Gvardiol a terra in area marocchina, sul cambio di fronte gran chiusura di Modric su Hakimi

69′ – Giallo per Ounahi, che è il primo ammonito di questa partita

67′ – Problemi anche per El Yamiq, Amrabat costretto ad arretrare sulla linea di difesa: al posto dell’infortunato entra Amallah

66′ – Doppio cambio anche nella Croazia: fuori Majer e Livaja, dentro Pasalic e Petkovic

64′ – Doppio cambio nel Marocco: entrano Benoun per Dari e Zaroury per Boufal

61′ – Cambio nella Croazia: Vlasic entra al posto di Kramaric

60′ – Problema fisico per Kramaric, che sembra non poter proseguire

56′ – Cambio nel Marocco: dentro Ounahi, autentica sorpresa di questo Mondiale, al posto di Sabiri

53′ – Gran giocata di Modric, che pesca Majer in area: Bounou si salva in qualche modo in uscita

52′ – Grande chiusura difensiva di Perisic, che sbroglia una situazione complicata per la difesa croata

47′ – Subito Orsic vicino al 3-1! Altro tiro da fuori, stavolta deviato da un difensore: palla sull’esterno della rete

46′ – Inizia il secondo tempo! Cambio nel Marocco: fuori Sabiri, al suo posto Chair

45’+2′ – Termina il primo tempo! Croazia in vantaggio 2-1!

45′ – Due minuti di recupero!

42′ – VANTAGGIO DELLA CROAZIA! Palla persa in uscita dal Marocco, ma Orsic compie una magia con la conclusione a giro sul secondo palo! Capolavoro incredibile

35′ – Fase di equilibrio, Croazia che sembra aver interrotto il suo momento di massima spinta

29′ – Improvvisa occasione per il Marocco! Sgroppata di Hakimi a destra, palla dentro per En-Nesyri che clamorosamente si trova troppo avanti e manca l’impatto vincente!

28′ – Marocco che cerca di riorganizzarsi, momento complicato per i Leoni dell’Atlante

23′ – Ancora Croazia! Modric tira, Bounou non trattiene ma poi si supera con un balzo felino per scacciare il pallone!

17′ – Occasione Croazia! Prima la conclusione di Orsic viene murata, poi Kramaric colpisce di testa ma la palla è facile preda di Bounou

IL VIDEO DEI DUE GOL

12′ – Inizio scoppiettante nella “finalina”, che entrambe le squadre sembrano interpretare con una certa aggressività

9′ – SUBITO PAREGGIO DEL MAROCCO, INCREDIBILE! Gol di Dari, ma che dormita della difesa croata che su un campanile piuttosto casuale permette il colpo di testa vincente!

7′ – VANTAGGIO DELLA CROAZIA! Gol di Gvardiol, grande schema su punizione tutto di prima: spizzata di Perisic e colpo di testa del difensore che piazza all’angolino!

3′ – Inizio affannoso per il Marocco, che in qualche modo riesce a sbrogliare un paio di situazioni scomode in mischia dopo alcuni disimpegni a dir poco avventurosi

2′ – Nella Croazia esordio assoluto in questo Mondiale per Sutalo e Stanisic, nel Marocco invece curiosità intorno al classe 2004 El Khannouss

1′ – Inizia la partita!

15.55 – Buon pomeriggio ai lettori di Sportface, tutto pronto per la finale del terzo e quarto posto ai Mondiali di Qatar 2022! In campo Croazia e Marocco