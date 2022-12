LIVE – Cremonese-Udinese, amichevole invernale 2022 (DIRETTA)

La diretta live di Cremonese-Udinese, amichevole invernale di giovedì 29 dicembre 2022. Ultimo test prima del ritorno in campo in Serie A dopo la lunghissima pausa per i Mondiali, due squadre che stanno navigando a velocità diverse ma che possono dar vita a una partita emozionante allo stadio Zini. Chi riuscirà a vincere questa sfida amichevole? Appuntamento alle ore 13 di giovedì 29 dicembre.

Sportface.it vi terrà aggiornati in tempo reale con la diretta scritta.

COME VEDERE IL MATCH IN TV

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH

Cremonese-Udinese ore 13