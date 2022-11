LIVE – Corea del Sud-Ghana 2-3, girone H Mondiali Qatar 2022 (DIRETTA)

La diretta live di Corea del Sud-Ghana, match valevole per la seconda giornata del girone H dei Mondiali di Qatar 2022. La compagine asiatica, dopo il buon pareggio a reti bianche ottenuto contro l’Uruguay, va a caccia del primo successo in questo torneo iridato per volare a quota 4 punti ed ipotecare la qualificazione agli ottavi di finale. Per quanto riguarda la squadra africana, invece, è una gara da dentro o fuori poiché, dopo la sconfitta contro il Portogallo, rappresenta l’ultima occasione per restare aggrappati al treno che porta direttamente agli ottavi di finale. Confronto interessante e quasi decisivo per entrambe le formazioni in campo. Calcio d’inizio alle ore 14:00 di lunedì 28 novembre, chi avrà la meglio?

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale.

Corea del Sud-Ghana 2-3 (24′ Salisu, 34′ Kudus, 57′ Cho, 60′ Cho, 67′ Kudus)

FINISCE LA PARTITA

94′- Cho tenta la conclusione ancora una volta, palla messa in angolo

90′- Dieci minuti di recupero

83′- Jin-Su Kim tenta la conclusione verso la porta, palla alta di poco sopra la traversa

78′- Ammonito anche Young-Gwon Kim

72′- Giallo per Lamptey

67′- GOOL GHANA!!! Ancora Kudus che col mancino batte Kim: 2-3

63′- Resta a terra Hwang dopo un colpo alla testa, intervento dello staff medico in campo

60′- GOOL COREA!!! Cho raddoppia ancora di testa: 2-2

57′- GOOL COREA!!! Cho arriva su un cross dalla sinistra e ci mette la testa: 1-2

52′- Cho si gira di testa, grande parata di Ati-Zigi che mette in angolo con un riflesso

49′- Lamptey prova la conclusione davanti alla porta, palla alta sulla traversa

46′- Inizio secondo tempo

FINE PRIMO TEMPO

45′- Cinque minuti di recupero

34′- GOOL GHANA!!! Kudus riceve un magnifico assist in area, gli basta spizzarla in porta: 0-2

27′- Giallo per Jung

26′- Revisione al Var per un precedente tocco di mani di un compagno, rete confermata

24′- GOOL GHANA!!! Salisu si fa trovare pronto in area, e insacca dopo vari rimpalli, il pallone del vantaggio: 0-1

20′- Giallo per Amartey per fallo su Cho

15′- Meglio la Corea in questo primo quarto d’ora di gioco

8′- Jeong tenta la conclusione dal limite, pallone deviato in corner

4′- Cho prova la girata in area, si chiude bene la difesa del Ghana

1′- Inizia il match

ORE 13:55 – Buon pomeriggio amici di Sportface. Benvenuti alla diretta testuale di Corea del Sud-Ghana. Tra pochissimi minuti il fischio d’inizio.