LIVE – Classifica girone G con Brasile, Svizzera, Serbia e Camerun: punti, gol e cartellini (DIRETTA)

La diretta live della classifica del girone G dei Mondiali di Qatar 2022, aggiornata in tempo reale passo dopo passo seguendo insieme gli scontri dell’ultima giornata. Si tratta di Camerun-Brasile e Serbia-Svizzera: i verdeoro giocano per il primo posto e sono già qualificati, le altre tre se la giocano ancora per qualificarsi agli ottavi e ci sarà da ricorrere, in alcuni casi, anche eventualmente alla situazione dei cartellini gialli. Ecco la classifica del girone G aggiornata in tempo reale con punti, gol e ogni modifica ai risultati.

REGOLAMENTO COSA CONTA A PARI PUNTI?

COMBINAZIONI GIRONE G

IL TABELLONE E GLI ACCOPPIAMENTI

LA CLASSIFICA DEL GIRONE E LIVE

NELL’ORDINE: posizione, squadra, punti, gol fatti, gol subiti, verdetto

Brasile 7 (3:0) QUALIFICATA Svizzera 6 (4:3) AL MOMENTO QUALIFICATA Camerun 2 (3:4) AL MOMENTO ELIMINATA Serbia 1 (5:8) AL MOMENTO ELIMINATA

SITUAZIONE CARTELLINI GIALLI

Brasile 2

Svizzera 5

Camerun 6

Serbia 6