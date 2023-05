LIVE – Carrarese-Ancona 0-0, playoff Serie C 2022/2023 (DIRETTA)

La diretta live di Carrarese-Ancona, match valevole per il secondo turno dei playoff del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa, visto il piazzamento della regular season, hanno avuto il vantaggio di non dover affrontare il primo turno e sono determinati a portare a casa il successo. Il club marchigiano, dal suo canto, dopo aver strappato all’ultimo minuto la qualificazione contro la Lucchese, sperano di fare la propria parte anche questa volta. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 14 maggio alle ore 20:30.

Carrarese-Ancona 0-0

16′ – Risponde l’Ancona con Martina. L’esterno biancorosso da fuori scaglia un siluro che per poco non finisce all’incrocio.

14′ – Ci prova la Carrarese con Capello che di testa svetta in area. La palla va di poco lontana dalla porta.

9′ – Ritmi subito gradevoli per il gioco a viso aperto delle due squadre.

1′ – Si parte