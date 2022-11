LIVE – Camerun-Serbia 3-3, girone G Mondiali Qatar 2022 (DIRETTA)

La diretta live di Camerun-Serbia, match valevole per la seconda giornata del girone G dei Mondiali di Qatar 2022. Dopo la sconfitta all’esordio contro la Svizzera la compagine africana è già all’ultima spiaggia ed ha assolutamente bisogno di ottenere il primo successo nella rassegna iridata per alimentare le proprie speranze di qualificazione agli ottavi di finale. Discorso simile per la squadra balcanica che però, a differenza del Camerun, ha già affrontato la corazzata del Brasile. Una vittoria per la Serbia significherebbe probabilmente andarsi a giocare l’accesso al turno successivo nello scontro diretto per il secondo posto con la Svizzera. Questa gara, dunque, assume un valore incredibile per entrambe le compagini. Calcio d’inizio alle ore 11:00 di lunedì 28 novembre, chi avrà la meglio?

Camerun-Serbia 3-3 (29′ Castelletto, 45’+1′ Pavlovic, 45’+3′ S. Milinkovic-Savic, 53′ A. Mitrovic, 64′ Aboubakar, 66′ Choupo-Moting)

LA CRONACA

FINE SECONDO TEMPO 3-3

90’+1′ – Epassy chiamato al primo grande intervento, risponde presente. Poi tutto fermo per fuorigioco.

90′ – Sei minuti di recupero.

89′ – Mitrovic sfiora l’incrocio!

87′ – Ci prova Aboubakar dalla distanza, para senza troppi problemi V. Milinkovic-Savic.

77′ – Schemi completamente saltati: Epassy para su Mitrovic, poi Choupo-Moting guida la ripartenza del Camerun ma trova impreparato Bassogog.

66′ – GOL CAMERUN. Come fatto dalla Serbia sul finale di primo tempo, la formazione africana trova un uno-due e pareggia i conti. Dinamica identica al gol precedente: scatto in profondità di Aboubakar, che poi serve Choupo-Moting per il tap-in del pareggio.

64′ – GOL CAMERUN. Incredibile quanto successo: Aboubakar scatta sul filo del fuorigioco e segna in pallonetto. Viene subito segnato l’offside e lo stesso attaccante non esulta, convinto della sua colpevolezza. Invece, il fuorigioco semiautomatico smentisce tutti e certifica la bontà del gol dell’ex Porto.

60′ – Doppio dribbling per Aboubakar, murato. Ma bello spunto personale.

53′ – GOL SERBIA. Azione spettacolare in ripartenza, quasi da Futsal: serie infinita di passaggi, con A. Mitrovic che serve Zivkovic, il quale attira l’attenzione della difesa e la ripassa al compagno per il più facile dei tap-in.

49′ – Due offensive interessanti della Serbia, che viene però fermata due volte da due segnalazioni di fuorigioco.

45′ – Comincia il secondo tempo.

FINE PRIMO TEMPO 1-2

45’+8′ – Con qualche minuto di ritardo, dovuto ai due gol segnati, finisce la prima frazione.

45’+3′ – GOL SERBIA. Uno-due letale della formazione di Stojkovic: Anguissa perde palla, poi Zivkovic la passa a S. Milinkovic-Savic, il quale batte il portiere camerunense con il mancino.

45’+1′ – GOL SERBIA. Cross di Tadic su punizione, Pavlovic gira di testa e pareggia i conti.

45′ – Sei minuti di recupero.

43′ – Occasione Camerun con Kunde, attento V. Milinkovic-Savic.

40′ – Buona manovra della Serbia, ma A. Mitrovic arriva in ritardo sul cross di Kostic: libera Tolo.

29′ – GOL CAMERUN. Si sblocca il risultato su calcio d’angolo: spizzata sul primo palo di Nkoulou, poi Castelletto sul secondo palo insacca.

19′ – Si fa vedere il Camerun con Kunde, che trova una potente conclusione da posizione defilata, messa in angolo da V. Milinkovic-Savic. Sugli sviluppi dell’angolo, arriva un fallo in attacco.

17′ – Altro errore di A. Mitrovic, che sbaglia un vero e proprio rigore in movimento dopo una serie di rimpalli nell’area camerunense.

11′ – Serbia vicina al gol! A. Mitrovic fa tutto da solo, manda a terra Nkoulou e solo il palo gli nega un gran gol.

6′ – Il primo tentativo è di A. Mitrovic, con un colpo di testa che esce alto sulla traversa.

5′ – Brivido Serbia per un pigro passaggio di V. Milinkovic-Savic verso Milenkovic, poi Zivkovic sbaglia la misura del passaggio nella ripartenza.

2′ – Subito problemi per Aleksandar Mitrovic, che torna però subito in campo dopo un problema alla caviglia.

11:00 – Ecco il fischio d’inizio, si parte.

10:50 – Gentili lettori di Sportface, buongiorno e benvenuti alla diretta live di Camerun-Serbia, al via tra pochi minuti.