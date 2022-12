LIVE – Roma-Cadice 0-3, amichevole 2022: risultato in DIRETTA

La diretta testuale di Cadice-Roma, amichevole invernale 2022. Dopo le prime uscite giapponesi, prosegue il ritiro della squadra giallorossa, che è volata in Portogallo in vista della ripresa della stagione. Appuntamento questa sera, venerdì 16 dicembre, alle ore 20:00. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

Roma-Cadice 0-3 (23′ Alcaraz, 67′ Bongonda, 90′ Negredo)

90’+2 Finisce qui, 0-3 tra Roma e Cadice. Pesante sconfitta in amichevole per i giallorossi.

90′ IL GOL! IL GOL! IL GOL! NEGREDO CON UN GRAN TIRO AL VOLO, TRIS CADICE E ROMA CHE CROLLA! 0-3.

86′ Ecco la rissa! Brutte immagini, giocatori che si azzuffano. Non è stata una vera amichevole.

84′ Ci prova Zalewski! Doppio dribbling, poi calcia però fuori.

80′ Entriamo negli ultimi minuti.

75′ La Roma ha patito tantissimo il colpo del raddoppio.

67′ IL GOL! IL GOL! IL GOL! IL RADDOPPIO DEL CADICE! CALCIA THEO BONGONDA, PASTICCIO DI SVILAR ED E’ 0-2.

60′ Ora la Roma sta trovando maggior coraggio e attacca con più continuità. Ecco un angolo conquistato da Celik.

54′ La Roma fatica a trovare spazio, è chiaro che l’inferiorità numerica pesa.

50′ Avvio a ritmi non esaltanti per la Roma che schiera ora Volpato in attacco al posto di Abraham, la coppia è con Shomurodov che ha rilevato Zaniolo.

46′ Si riparte per il secondo tempo.

45’+5 Finisce qui il primo tempo, Cadice avanti e Roma anche sotto di un uomo per il rosso (assurdo) a Vina.

45’+4 Ammonito Fali per un brutto fallo su Pellegrini, gli animi si sono scaldati maledettamente.

45′ 5 minuti di recupero.

39′ Incredibile ad Albufeira! Espulso Vina in modo diretto per un fallo che non può essere da rosso. Ma l’arbitro ha deciso così, Roma in dieci per 50 minuti.

35′ Quante difficoltà sta incontrando la Roma a costruire! Bisogna fare di più nel giro palla.

33′ Gioco fermo da un paio di minuti per l’infortunio al portiere Conan.

30′ Sbanda ancora la Roma! Lucas colpisce il palo a colpo sicuro, si salva Svilar.

26′ Abraham guida la riscossa, il suo tiro è però centrale.

23′ IL GOL! IL GOL! IL GOL! LA RETE MERITATA DEL CADICE! ALCARAZ COL PIATTONE A RIMORCHIO, 0-1! ROMA SOTTO.

22′ Alejo sfiora il gol! Tutto solo in mezzo, controlla e calcia ma male: blocca Svilar.

20′ Poco spettacolo fin qui, Roma che non sta giocando bene.

15′ Punizione di Perez, palla fuori di poco. La Roma rischia ancora.

13′ Occasione incredibile per il Cadice! Svilar sbaglia tutto, poi però Lozano sbaglia le tempistiche e il suo assist per Ivan Alejo non è buono. Quest’ultimo poteva comunque centrare la porta.

9′ Fischiato fallo in attacco ad Abraham, che sta protestando molto con l’arbitro.

6′ C’è molta curiosità per la presenza dal 1′ di Karsdorp.

4′ Avvio a ritmi bassi, la prima fiammata di Zaniolo che però trova Ledesma e non Abraham col pallone in mezzo.

1′ Si parte!

20.03 Un minuto di silenzio in memoria di Mihajlovic.

20.00 Amici di Sportface, buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Roma-Cadice, sfida amichevole del ritiro invernale dei giallorossi. Si parte fra poco.