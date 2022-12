LIVE – Brescia-Reggina, Serie B 2022/2023 (DIRETTA)

Alle 15:00 di domenica 4 dicembre la Reggina farà visita al Brescia in occasione della quindicesima giornata di Serie B 2022/2023. La quarta forza del campionato ospita la seconda in un big match di piani alti da non perdere, con Frosinone e Genoa come spettatori a distanza. Tre punti separano le due squadre e il Brescia cerca la vittoria per l’aggancio. Clotet contro Inzaghi. Chi avrà ragione? Scopriamolo insieme con una diretta testuale a partire dal fischio d’inizio del match.

Brescia-Reggina (Ore 15:00)