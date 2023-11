LIVE – Benevento-Giugliano 1-0, Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

Alle 20:45 di lunedì 13 novembre il Benevento ospiterà il Giugliano nel posticipo della tredicesima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Secondo posto e venticinque punti in classifica per i sanniti che cercano continuità contro la tredicesima forza del campionato. Matteo Andreoletti vuole continuare la sua corsa verso il primato, ma ha bisogno di tre punti contro una squadra ostica e ben messa in campo. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale a partire dal primo minuto di gioco.

Benevento-Giugliano 1-0 (8′ Marotta)

45′ – Finisce il primo tempo.

36′ – Ancora vicinissimo al gol del pareggio il Giugliano. Punizione da fuori potentissima da parte di De Sena che termina sul palo interno e poi va fuori.

33′ – Clamorosa occasione per il Giugliano. destro di Di Dio deviato da Masciangelo e parata bellissima di Paleari che butta la palla in angolo.

23′ – Giugliano pericoloso: Salvemini serve Ciuferri. Attento però Pastina.

22′ – Ancora pericoloso il Benevento. Sugli sviluppi di un corner Talia prova a calciare. Palla di poco al lato.

8′ – GOOOOOOOOOL DEL BENEVENTO!!!!! Palla di Di Dio per l’ex di turno Marotta che con un diagonale perfetto porta avanti la squadra di casa!

7′ – Salvemini colpisce il palo da pochi metri! L’arbitro poi ferma tutto per fuorigioco.

1′ – Inizia il match.

20.38 Fra poco e ci siamo. Sportface.it vi racconterà la diretta testuale del match.

Ecco le formazioni ufficiali del match.

Benevento (3-4-2-1): Paleari; El Kaouakibi, Capellini, Pastina; Improta, Talia, Agazzi, Masciangelo; Ciano, Karic; Marotta.

Giugliano (4-3-3): Russo; Di Dio, Menna, Caldore, Yabre; De Rosa, Berardocco, Giorgione; Ciuferri, Salvemini, De Sena