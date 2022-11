LIVE – Belgio-Canada 1-0, Mondiali Qatar 2022 (DIRETTA)

All’Ahmed bin Ali Stadium è tutto pronto per il fischio d’inizio di Belgio-Canada, match della prima giornata del girone F del Mondiale di Qatar 2022. Ad affrontarsi sono i diavoli rossi del Belgio con qualche ko tra le sue fila, tra cui Lukaku, contro i meno quotati nord americani del Ct John Herdman. Il fischietto del match di oggi sarà lo zambiano Janny Sikazwe. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Si gioca alle 20:00 di mercoledì 23 novembre.

Belgio-Canada 1-0 (44′ Batsuhayi)

Grazie per averci seguito, buona serata!

FINALE – Belgio batte Canada 1-0. Decide una rete di Batsuhayi.

90′ – Concessi 5 minuti di recupero.

85′ – Calcio di punizione battuto da De Bruyne per la testa di Vertonghen. Palla alta.

83′ – Johnston ferma con le cattive la ripartenza di Openda. Cartellino giallo.

81′ – Ammonito Alphonso Davies per un fallo ai danni di Trossard.

81′ – Il ct Herdman si gioca le ultime carte: dentro Osorio e Millar per Buchanan ed Eustaquio.

80′ – Cross di Johnston e bello stacco di testa di Larin. Courtois risponde presente!

78′ – Un altro cambio nel Belgio: dentro Openda per Batsuhayi.

74′ – Adekugbe rimpiazza Laryea tra le fila del Canada.

72′ – Canada che sta rischiando il tutto per tutto. Di conseguenza, il Belgio avrà le sue occasioni in contropiede.

67′ – Laryea ci prova dal limite. Palla sul fondo.

64′ – Il Canada continua a costruire, o almeno ci prova, ma il Belgio resiste.

62′ – Termina la gara di Eden Hazard: al suo posto Trossard.

58′ – Larin prende il posto di Hoilett. Dentro anche Koné per Hutchinson.

57′ – Altro ammonito, sempre per una gomitata, sempre nel Belgio, sempre entrato dalla panchina. Si tratta di Onana.

53′ – Meunier è il secondo ammonito del match. Punita la gomitata ai danni di Hoilett.

46′ – Doppio cambio nel Belgio: dentro Onana e Meunier al posto di Tielemans e Carrasco.

46′ – I giocatori fanno ritorno in campo. Al via la ripresa!

INTERVALLO – Squadre negli spogliatoi. Avanti il Belgio.

45′ – Assegnati 5 minuti di recupero.

44′ – Dopo un primo tempo dominato dal Canada, è il Belgio a passare. Sventagliata dalla retroguardia e zampata vincente di Batsuhayi, che anticipa i difensori e batte Borjan. 1-0!

44′ – BELGIO IN VANTAGGIO! HA SEGNATO BATSUHAYI!

38′ – Il Canada protesta per un altro calcio di rigore. Witsel pesta il piede di un avversario, ma arbitro e Var lasciano giocare. Quanti dubbi…

33′ – Cross di Hoilett per la testa di David. Palla alta, ma che primo tempo dei nordamericani!

30′ – Solo Canada in campo. Courtois chiamato a respingere con i guantoni la conclusione di Johnston.

25′ – Non particolarmente lucido De Bruyne, che stasera ha già commesso due gravi errori cercando di servire Eden Hazard quando c’erano compagni più liberi.

23′ – Belgio pericoloso in contropiede. La conclusione di Batsuhayi viene però deviata in corner.

15′ – Situazione poco chiara: rigore netto non assegnato al Canada per una posizione di fuorigioco. Non è chiaro però se l’assistente abbia preso un abbaglio (si trattava di un retropassaggio di un difensore del Belgio) o se ne abbia segnalata una precedente.

14′ – Assedio Canada in questo primo quarto d’ora! In apnea il Belgio.

10′ – Parata di Courtois! Davies calcia male e si lascia ipnotizzare. Si resta sullo 0-0!

9′ – Calcio di rigore per il Canada! Netto il tocco di mano di Carrasco, ammonito.

8′ – L’arbitro viene richiamato ad una on field review.

8′ – Tentativo di Buchanan sugli sviluppi di un corner. Courtois para nonostante la deviazione, ma è in corso un check del Var.

2′ – Subito un tentativo di Batsuhayi. Borjan para senza difficoltà.

1′ – Si parte, buon divertimento!

19.50 – Amici di Sportface, benvenuti alla diretta live di Belgio-Canada. Tra poco il calcio d’inizio!