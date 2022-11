LIVE – Avellino-Taranto 4-0, Serie C 2022/2023: girone C 2022/2023 (DIRETTA)

Avellino e Taranto si contenderanno i tre punti in palio domenica 27 novembre in occasione della quindicesima giornata del girone C di Serie C 2022/2023. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 14:30. Scontro di medio bassa classifica tra i padroni di casa, diciassettesimi a quota 13, in piena zona retrocessione, e gli ospiti, sopra di appena 3 punti, ma 4 posizioni, in centro classifica, a sole due lunghezze dalla zona play off. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, la cronaca del match.

Avellino-Taranto 4-0 (31′ rig., 69′ rig. Trotta, 80′ Casarini, 90’+3′ Murano)

90′ + 5′ – La gara finisce qui: Avellino batte Taranto 4-0.

90′ + 3′ – Quarto gol dell’Avellino, Murano firma il 4-0.

90′ – Inizia il recupero.

87′ – Ultimi cambi da una parte e dall’altra, ma la gara è praticamente già finita.

80′ – E sono 3!!! Avellino che cala il tris grazie a capitan Casarini: 3-0.

73′ – Panchina del Taranto scatenata. Espulsi per proteste il tecnico Capuano e il calciatore Antonio Romano.

69′ – Ancora calcio di rigore per l’Avellino, Evangelisti atterra Russo, ancora gol dagli 11 metri per Trotta. 2-0.

67′ – Taranto col pallino del gioco adesso, ma Guida non trova la porta.

60′ – Occasioni da una parte e dall’altra, ma i tiri sono entrambi fuori misura.

53′ – Giallo anche per Matera.

46′ – Si riparte. Inizia adesso il secondo tempo.

45′ + 2′ – Si chiude qui il primo tempo. 1-0 al Partenio Lombardi.

44′ – Primo giallo per l’Avellino. Il cartellino è per Rizzo.

40′ – Taranto che adesso accellera per trovare il pareggio. Secondo corner per gli ospiti, ma che non sortiscono effetti.

32′ – Cambia il match. Calcio di punizione di Tito, La Monica prende con la mano. Per l’arbitro è fallo e calcio di rigore, più ammonizione. Dal dischetto Trotta non sbaglia: 1-0 Avellino.

31′ – Taranto anche troppo cattivo: ammonito anche Romano.

27′ – Ancora una ammonizione: Antonini.

21′ – Primo giallo del match: ammonito Diaby.

13′ – Fa tutto da solo Guida, ma il suo tiro è facile presa di Pane.

1′ – Partiti. Al via il match tra Avellino e Taranto.