LIVE – Audace Cerignola-Brindisi 1-1, Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

La diretta live di Audace Cerignola-Brindisi, match valido per la terza giornata di Serie C 2023/2024. Nel girone C ecco che in questo atteso derby pugliese vengono assegnati tre punti pesanti in palio: due pareggi per i padroni di casa, un solo punto, ma in una partita giocata fin qui, per gli ospiti. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 20.45 di lunedì 18 settembre.

Audace Cerignola-Brindisi 0-1 (9′ Valenti, 15′ D’Andrea)

15′ – PAREGGIOOO DEL CERIGNOLA!!!! Ruggero fa il panico sulla fascia, serve D’Andrea che a rimorchio non sbaglia!

9′ – GOOOOL DEL BRINDISI!!!! Uno due fra Valenti e Lombardi che porta il primo a calciare secco in porta. Palla che va in rete. Brindisi a sorpresa in vantaggio.

1′ – Si inizia.