LIVE – Atalanta-Pro Sesto 2-0, amichevole estiva 2023 (DIRETTA)

La diretta live di Atalanta-Pro Sesto, amichevole estiva del precampionato 2023. Dopo il ritiro in Val Seriana, i bergamaschi scendono in campo per un’altra sfida di questa parte di preparazione in vista della nuova stagione che prenderà il via tra poco più di due settimane. Si tratta di una sfida di non troppo prestigio prestigo per gli uomini di Gasperini, contro una squadra di Serie C. Appuntamento alle ore 16:00 di mercoledì 2 agosto.

Atalanta-Pro Sesto 2-0

63′ – Botta da fuori di Toloi. Palla alta.

56′ – GOOL DI BAKKER!!! RADDOPPIO ATALANTA CON BAKKER.

47′ – Latet Lath semina il panico. Vicinissimo al raddoppio l’Atalanta.

45′ – Inizia il secondo tempo.

45′ – Finisce la prima frazione.

40′ – Palla gol clamorosa per il Pro Sesto. Carnesecchi ferma Barranca.

18′ – Lookman vicinissimo al gol. Grande parata dal portiere della Pro Sesto.

16′ – Latte Lath calcia da fuori area. Va di pochissimo vicino al gol.

4′ – ATALANTA SUBITO IN VANTAGGIO!

15.55 Questa la formazione ufficiale dell’Atalanta: Carnesecchi, Bonfanti, Okoli, Kolašinac, Bakker, Mæhle, Éderson, Ruggeri, Pašalić, Latte Lath, Touré