LIVE – Arsenal-Juventus 0-2, amichevole invernale 2022 (DIRETTA)

Fischio d’inizio alle 19:00 per il match amichevole tra Arsenal e Juventus. Continua quindi la preparazione dei bianconeri durante la sosta a causa dei Mondiali. I ragazzi di Allegri sono quindi in Inghilterra, a Londra, per questa amichevole. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

COME SEGUIRE IL MATCH

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

ARSENAL: Ramsdale; White, Holding, Magalhaes, Tierney; Xhaka, Partey; Nelson, Odegaard, Vieira; Nketiah

JUVENTUS: Perin; Rugani, Gatti, Riccio; Barbieri, Fagioli, Locatelli, Barrenechea, Soulé; Miretti, Kean.

Arsenal-Juventus 0-2 (47′ aut Xhaka, 91′ aut. Holding)

FINISCE QUI. LA JUVENTUS BATTE 2-0 L’ARSENAL

91′ – GOL JUVENTUS! Iling Junior in gol, penetrazione centrale, conclusione e palla in rete con la deviazione di Holding

87′ – Ci prova Nwaneri da fuori: palla a lato. Ma che personalità il 15enne dei gunners

83′ – L’Arsenal fa girare la sfera, ma non trova varchi

78′ – Dentro Ake, Zuelli, Cerri. Fuori Fagioli, Kean, Barbieri

72′ – Bel recupero di Iling Junior su Cedric

65′ – Ci prova Fagioli con un esterno destro: la palla non prende il giro giusto

63′ – Dentro Iling Junior per Soulè, Pinsoglio per Perin, Boende per Miretti

62′ – Resta a terra Magalhaes. Poi si rialza

51′ – L’Arsenal fa girare la palla

46′ – Si riparte

FINE PRIMO TEMPO. LA JUVE SOFFRE MA CHIUDE IN VANTAGGIO

47′ – Juventus in vantaggio! Sugli sviluppi del cross dalla sinistra, Xhaka devia di testa nella sua porta: autogol

45′ – Ci prova Barbieri con una bella incursione: il tiro è deviato in angolo

34′ – Palo! Nketiah colpisce il legno dopo una sbavatura in fase d’impostazione dei bianconeri

34′ – Annullato per fuorigioco il gol di Nketiah

27′ – Nketiah penetra in area, Perin riesce a murarlo e a bloccare. Bene anche Rugani in chiusura

21′ – Cambio Arsenal: fuori Nelson, dentro Marquinhos

12′ – Arsenal in controllo del possesso

2′ – Occasione Arsenal! Nelson sfonda sulla sinistra e libera il destro: palla sull’esterno della rete

1′ – Si parte, fischio d’inizio

18:59 – Minuto di silenzio in memoria di Sinisa Mihajlovic