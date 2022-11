La diretta live di Argentina-Messico, match valido per la seconda giornata dei gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Appuntamento cruciale per un intero paese che sa che in caso di risultato negativo si rischia la clamorosa eliminazione. Non ha vinto all’esordio nemmeno il Tricolor che dunque vuole rifarsi contro una rivale di grande prestigio. Si parte alle ore 20 di sabato 26 novembre, chi vincerà?

Argentina-Messico 0-0

46′ – Squadre nuovamente in campo. Comincia la ripresa!

INTERVALLO – Squadre negli spogliatoi dopo 45′ piuttosto deludenti. Punteggio fermo sullo 0-0.

45+4′ – Vega ci prova da lontano. Palla altissima.

45′ – Concessi 5 minuti di recupero.

45′ – Bella conclusione di Vega. Martinez però si tuffa e para in maniera plastica.

43′ – Cartellino giallo per Montiel, che concede una punizione in zona interessante agli avversari.

41′ – Cambio a sorpresa per il Messico. Guardado deve lasciare il campo per infortunio. Al suo posto Gutierrez.

34′ – Messi si prova su calcio di punizione nonostante la posizione defilata. Ochoa se la cava.

27′ – Primo tempo non particolarmente entusiasmante. Entrambe le squadre non riescono a rendersi pericolose in fase offensiva.

22′ – Araujo è il primo ammonito della serata. Fallo bruttissimo ai danni di Acuna.

21′ – Schema su punizione per il Messico. Martinez esce però in presa comoda.

18′ – Le due squadre lottano in mezzo al campo ma faticano ad impensierire i rispettivi portieri.

10′ – Velenosa punizione battuta dal Messico. Moreno la tocca sul primo palo prolungandola, ma nessun compagno riesce a deviarla in rete. Argentina poco brillante in avvio.

4′ – Gioco fermo per un colpo al volto subito da Montiel, ancora a terra. Messico che ha vanificato un contropiede molto interessante.

1′ – Si parte, buon divertimento!

LE FORMAZIONI UFFICIALI

19.50 – Amici di Sportface, benvenuti alla diretta testuale di Argentina-Messico. Tra poco il calcio d’inizio.