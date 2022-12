LIVE – Argentina-Croazia, semifinale Mondiali Qatar 2022 (DIRETTA)

La diretta live di Argentina-Croazia, match valevole per le semifinali dei Mondiali di Qatar 2022. L’Albiceleste, dopo aver superato l’Olanda ai calci di rigore nei quarti di finale, è a sole due partite dal tanto agognato trionfo. Lionel Messi e compagni non hanno affatto intenzione di fermarsi e vogliono assolutamente proseguire il loro sogno iridato. Gli uomini guidati dal commissario tecnico Zlatko Dalic, però, sono reduci dal successo sui favoriti del Brasile e sperano di fare lo sgambetto ad un’altra sudamericana, così da tornare in finale per la seconda volta consecutiva dopo Russia 2018. Calcio d’inizio alle ore 20:00 di martedì 13 dicembre, chi avrà la meglio?

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale.

COME SEGUIRE IL MATCH

RISULTATI E CLASSIFICHE

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

Argentina-Croazia ore 20:00

_________________________________________________________________________