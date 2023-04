LIVE – Virtus Bologna-Trento 64-39, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Virtus Bologna-Trento, sfida valida come ventiseiesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Momento non brillante per la squadra di coach Scariolo, che ha perso gli ultimi due incontri con Trieste e Napoli, conservando comunque la testa della classifica, con una sola vittoria di vantaggio sull’Olimpia Milano. Gli ospiti, invece, si trovano nel gruppetto di squadre a 26 punti dopo aver interrotto una lunga striscia di sconfitte battendo Pesaro e Trieste. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di domenica 16 aprile sul parquet della Segafredo Arena, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

VIRTUS BOLOGNA-TRENTO 64-39

6′ – Ojelye da tre. 64-39

5′ – Punti per Udom. 61-39

5′ – Tre punti per Hackett. 61-36

5′ – Bako ancora da schiacciata. 58-36

4′ – Tre punti per Udom. 55-36

4′ – Shengelia da due. 55-33

3′ – Bako in schiacciata. 53-33

1′ – Bako in schiacciata. 51-33

1′ – Lockett da due. 49-33

FINE SECONDO QUARTO

9′ – Shengelia due su due da libero. 49-31

7′ – Due punti per Udom. 47-31

7′ – Tre punti per Ojelye. 47-29

7′ – Due per Flaccadori- 44-29

7′ – Hackett da tre. 44-27

6′ – Due punti per Flaccadori. 41-27

6′ – Da tre Bellinelli. 41-25

5′ – Ladurner uno su due da lunetta. 38-25

5′ – Bako da due. 38-24

5′ – Mickey da due riporta Bologna avanti di tanto. 36-24

4′ – Da tre Crawford. 34-21

3′ – Ojelye da due. 34-18

3′ – Mickey in schiacciata. 32-18

3′ – Crawford da tre. 30-18

3′ – Ojelye da due. 30-15

2′ – Spagnolo da due. 28-15

2′ – Weems da tre. 28-13

1′ – Mickey da due. 25-13

1′ – Udom da due. 23-13

FINE PRIMO QUARTO

6′ – Teodosic uno su due da libero. 23-11

5′ – Teodosic appoggia a canestro. 22-11

5′ – Spagnolo da due. 20-11

5′ – Teodosic da due. 20-9

5′ – Weems da due. 18-9

5′ – Hackett da due. 16-9

4′ – Bako in schiacciata. 14-9

3′ – Grazulis da tre. 12-9

3′ – Shengelia da tre. 12-6

3′ – Atkins in sospensione. 9-6

3′ – Ojelye da tre. 9-4

2′ – Atkins da due. 6-4

2′ – Ojelye da tre. 6-2

1′ – Bellinelli insacca. 3-2

1′ – Atkins da due. 1-2

1′ – Shengelia uno su due dalla lunetta. 1-0