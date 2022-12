Il risultato in diretta live di Virtus Bologna-Scafati, sfida valida come decima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. La classifica parla chiaro, fino a questo momento la squadra di coach Scariolo non ha ancora perso, e difficilmente potrà farlo contro gli avversari neopromossi, che pure si distinguono per la loro fisicità (38,1 rimbalzi a partita, seconda miglior squadra in campionato), e che nell’ultimo turno hanno battuto Treviso in un’importante scontro diretto che gli ha permesso di staccare l’ultimo posto in classifica. Per le Vu Nere, però, c’è da riscattare il brutto KO in Eurolega in casa dell’Olympiacos. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di domenica 11 dicembre sul parquet della Segafredo Arena, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO CAMPIONATO

DIRITTI TV STAGIONE 2022/2023

PROGRAMMA E TV 10^ GIORNATA

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

VIRTUS BOLOGNA-SCAFATI