LIVE – Virtus Bologna-Maccabi 78-73, Eurolega 2022/2023: RISULTATO in DIRETTA

La diretta live di Virtus Bologna-Maccabi, sfida valida come quattordicesima giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Seconda partita casalinga consecutiva per le Vu Nere di coach Scariolo, che dopo aver giocato contro l’ALBA di Berlino se la vedrà con la squadra israeliana, che invece poche ore fa ha affrontato l’Olimpia Milano. Momento delicato per i virtussini, viste le ultime settimane negative in Europa, a cui si è aggiunta la sconfitta in campionato contro Scafati. Gli avversari odierni stazionano a metà classifica, ma a loro volta hanno palesato difficoltà in trasferta. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 16 dicembre, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

VIRTUS BOLOGNA-MACCABI 78-73

FINE QUARTO QUARTO

39′ – Avanti la Virtus, 69-66.

38′ – Shengelia per il pareggio, 66-66.

36′ – Gioco da tre punti di Hackett, 62-66

35′ – Massimo vantaggio Maccabi, 57-64.

33′ – Prova ad allungare il Maccabi, 57-62.

FINE TERZO QUARTO

28′ – Punteggio in parità, 53-53.

24′ – Tripla di Hackett, 50-47.

22′ – Gioco da tre punti per Hackett, 47-45.

FINE SECONDO QUARTO

18′ – Sorpasso Maccabi, 36-37.

16′ – Rientra il Maccabi, 33-30.

14′ – Massimo vantaggio Bologna, 29-23.

12′ – Sempre avanti la Virtus.

FINE PRIMO QUARTO

8′ – Avanti Bologna, 17-14.

8′ – Tripla di Teodosic, 12-14.

6′ – Fallo in attacco di Jaiteh e timeout Bologna, 7-9

5′ – Hackett per il pareggio, 7-7.

4′ – Canestro con fallo di Hackett, 4-7.

3′ – Avanti il Maccabi.

2′ – Primi punti per la Virtus, 2-2.

1′ – Si parte.

20:25 – Buona sera amici di Sportface, a breve inizierà il match tra Virtus Bologna e Maccabi.