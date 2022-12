LIVE – Virtus Bologna-Berlino, Eurolega 2022/2023: RISULTATO in DIRETTA

La diretta live di Virtus Bologna-Berlino, sfida valida come tredicesima giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Periodo decisamente complicato per le Vu Nere, che dopo la prestazione estremamente negativa contro l’Olympiacos ha subito il contraccolpo psicologico ed è andata incontro anche alla prima sconfitta in campionato, contro l’avversario che non ti aspetti, ovvero la neopromossa Scafati. C’è quindi bisogno di una scossa, prima mentale che nel risultato, ma contro i tedeschi ultimi in classifica e in striscia negativa di nove sconfitte consecutive, i due punti sono alla portata. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di mercoledì 14 dicembre, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

VIRTUS BOLOGNA-BERLINO