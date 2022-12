LIVE – Venezia-Sassari 86-76, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Venezia-Sassari, sfida valida come dodicesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Importante e interessantissimo scontro diretto a metà classifica, a margine della zona playoff. I lagunari hanno ripreso quota dopo tre sconfitte, a cui hanno fatto seguito il successo su Brescia e quello rocambolesco, all’overtime, contro Reggio Emilia. Di fronte, in quella che sarà una sorta di “partita del cuore” per Marco Spissu, la formazione di coach Bucchi, che a sua volta arriva da due vittorie consecutive, prima nella difficile trasferta di Tortona e poi in casa contro Napoli. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di lunedì 26 dicembre sul parquet del Palasport Taliercio, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

VENEZIA-SASSARI 86-76

CRONACA E TABELLINO

40′ – FINISCE QUI! VENEZIA BATTE SASSARI 86-76, TERZA VITTORIA CONSECUTIVA PER L’UMANA REYER

38′ – Robinson preciso in lunetta, ultime speranze per Sassari: 80-73

36′ – Tripla di Willis, schiacciata di Parks: Venezia prova l’allungo decisivo, timeout Sassari sul 76-66

35′ – Watt a segno, Venezia prova a gestire il finale ma mancano ancora più di cinque minuti: 71-64

33′ – Gioco da tre punti di Dowe, che prova a rilanciare i suoi: 69-63

33′ – Tripla di Bendzius, ma Granger e Parks riportano Venezia a +7: 67-60

31′ – Schiacciata di Gandini, Sassari che deve cercare la rimonta: 61-55

TERMINA TERZO QUARTO: 61-53, tripla di Parks allo scadere

28′ – Freeman a segno, 56-51

26′ – Risponde Granger dall’arco, molto ispirato il giocatore di Venezia da 3: 52-50

26′ – Tripla di Bendzius, che riporta avanti Sassari: 49-50

24′ – Ancora Watt, che prova a spingere Venezia: 45-44, partita equilibrata ma con percentuali decisamente non esaltanti

22′ – Watt risponde a Robinson, 41-41

21′ – Squadre di nuovo in campo, via al terzo quarto!

FINE SECONDO QUARTO: 39-39, squadre in parità all’intervallo lungo

20′ – Dowe a segno in contropiede, Sassari ritrova la parità: 39-39

20′ – Tripla di Granger! 38-35

19′ – Ancora Watt ai liberi, 35-32

17′ – Bramos fa 2/2 in lunetta, Watt 1/2: Venezia avanti 31-30, Dinamo senza punti da oltre quattro minuti

16′ – Tanti errori da una parte e dall’altra, le percentuali calano ma la tripla di Bramos vale il 28-30

14′ – Timeout adesso per Sassari, dopo che Freeman ha riportato Venezia a -5 sul 25-30

12′ – Quattro punti consecutivi di Dowe, Sassari prova l’allungo: 21-28 e timeout Venezia

FINE PRIMO QUARTO 18-21

10′ – Tripla di Kruslin, che nell’azione successiva recupera palla e serve l’assist a Bendzius per l’ultimo canestro del parziale. 18-21

8′ – Tripla di Granger. 18-14

6′ – Kruslin sbaglia da tre; non Willis, che segna il primo vantaggio Venezia. Stephens fa 1/2 a gioco fermo e pareggia. 12-12

5′ – Tripla di Spissu. 7-9

4′ – Triple di Jones e Kruslin, Sassari continua a far male dall’arco. Primo canestro anche per Spissu. 4-9

3′ – Dopo oltre due minuti di gioco, si sbloccano anche i lagunari, con Willis.

1′ – Si comincia, palla a due vinta da Venezia. Palla persa da Spissu, tripla di Robinson, Ecco i primi punti. 0-3

17:55 – Gentili lettori di Sportface, buonasera e benvenuti alla diretta live di Venezia-Sassari, che comincerà tra pochi minuti.