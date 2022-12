LIVE – Unicaja-Sassari, Champions League 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Unicaja-Sassari, sfida valida come sesta giornata della Champions League 2022/2023 di basket. Ultimissima chiamata per gli uomini di coach Bucchi, con gli ultimi quaranta minuti per decretare il futuro dei sardi nella competizione: dentro o fuori, con il “dentro” che vuol dire qualificazione ai play-in. Infatti, Jamal Jones e compagni, settimana scorsa, hanno sprecato un match point decisivo, perdendo contro Digione, e ora sono costretti a battere la fortissima formazione di Malaga (già qualificata da prima del girone), sperando anche che i francesi, allo stesso modo, battano il PAOK. Missione quasi impossibile, e per questo servirà una grande prestazione. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di martedì 20 dicembre, con Sportface che vi fornirà una diretta live aggiornata.

UNICAJA-SASSARI