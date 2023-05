LIVE – Udine-Cividale 51-52, gara-5 quarti di finale playoff Serie A2 2022/2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live in diretta di Udine-Cividale, sfida valida come gara-5 dei quarti di finale dei playoff della Serie A2 2022/2023 di basket. Fin qui, la serie ha visto continui colpi di scena, con entrambe le squadre che sono anche riuscite a ottenere una vittoria esterna a testa, a sottolineare l’imprevedibilità del confronto. Ma ora non ci sono più seconde possibilità: chi vince questa partita, strappa il tanto agognato pass per le semifinali, dove ad attendere la vincente ci sarà Forlì, che ha invece chiuso in tre partite la pratica Chiusi. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di giovedì 25 maggio sul parquet del Palasport Carnera, con Sportface che vi fornirà un live aggiornato in tempo reale.

UDINE-CIVIDALE 51-52

2′ – Si gioca punto a punto, testa a testa. Rimane Cividale avanti di una lunghezza.

FINE SECONDO QUARTO

9′ – Clamoroso ribaltamento di fronte sul finire del secondo quarto. Dell’Agnello e Rota guidano alla rimonta Cividale. 44-45

8′ – Gaspardo show, una tripla e due doppie. Cividale si porta a meno 5

7′ – Morandi due su due da libero, riporta a più dieci Udine. 41-31

7′ – Si rifà sotto Cividale. Bei punti da parte di Redivo. 39-31

6′ – Gentile non sbaglia da libero. 37-25

6′ – Ancora Nobile con un tiro da tre. Scappa Udine. 35-25

5′ – Dell’Agnello prova a far risalire la china a Cividale. 30-19

3′ – Nobile inizia a far mettere le ali ad Udine. 28-17.

PRIMO QUARTO

10′ – Due di Rota che fanno chiudere a Cividale sul 26-15.

7′ – Palumbo show nel finale di primo quarto. Due triple da grane giocatore.

3′ – Parte forte Udine con un ottimo inizio di Gentile ed Esposito. 16-10. Per gli ospiti Mouaha.