Il risultato in diretta live di Treviso-Verona, sfida valida come decima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Importante scontro diretto tra due squadre che attualmente, insieme a Reggio Emilia, occupano le ultime posizioni a quota 4 punti. Tra le due, la squadra che appare più in difficoltà è quella di coach Marcelo, che dopo due vittorie consecutive ha perso le ultime tre partite, e in generale occupa gli ultimi posti in tutte le principali statistiche. In generale si tratta di un match dall’esito decisamente incerto, e che potrà dire molto sulle possibilità di salvezza delle due formazioni. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di domenica 11 dicembre sul parquet del Palaverde, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

