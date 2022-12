LIVE – Trento-Olimpia Milano 77-75, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Trento-Olimpia Milano, sfida valida come undicesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Momento positivo per gli uomini di coach Molin, che hanno sì perso contro Napoli la scorsa settimana, ma in generale stanno disputando un ottimo inizio di stagione, occupando la quarta posizione con 12 punti, e in più, pochi giorni fa, è arrivata la seconda vittoria in Eurocup. Vittoria europea ritrovata anche dai meneghini di coach Messina, i quali hanno interrotto una striscia di nove sconfitte consecutive in Eurolega battendo la Stella Rossa a Belgrado. La palla a due è fissata alle ore 17:00 di domenica 18 dicembre sul parquet della BLM Group Arena, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

TRENTO-OLIMPIA MILANO 77-75

FINE QUARTO QUARTO 77-75

40′ – Palla persa da Davies, che poi manda Atkins in lunetta a 2″ dal termine: il primo va a segno, il secondo viene sbagliato per impedire all’Olimpia di giocare un’altra azione. Finisce qui, colpaccio interno di Trento contro i meneghini. 77-75

39′ – Tripla di Luwawu-Cabarrot! 76-75

38′ – Tripla pesantissima di Atkins, ma Voigtmann risponde con un gioco da tre. 76-72

38′ – Tripla di Luwawu-Cabarrot! 71-68

37′ – Canestro di Hall, gioco da tre di Luwawu-Cabarrot. 71-65

36′ – 1/2 di Luwawu-Cabarrot, tripla pesantissima di Crawford. 71-60

35′ – Tripla di Voigtmann, poi Luwawu-Cabarrot si invola a canestro dopo aver recuperato palla. 67-57

34′ – Tripla di Baron, risponde Atkins. 67-54

32′ – Fallo tecnico di Davies, Flaccadori realizza il libero e Grazulis aggiunge anche una tripla. 63-51

31′ – Rimbalzo offensivo di Voigtmann, che corregge l’errore di Davies. 57-49

FINE TERZO QUARTO 57-47

30′ – Tripla di Tonut, poi il parziale si chiude con i due tiri liberi segnati da Crawford. 57-47

27′ – Tripla di Flaccadori in uscita da time out. 51-41

27′ – A segno Davies e Melli, Molin chiama il time out. 48-41

25′ – Cinque punti di Melli intervallati dalla tripla di Crawford. 48-37

23′ – Canestri di Flaccadori e Atkins, in mezzo quello di Davies. 45-32

21′ – Penetrazione vincente di Hall, Conti risponde con il 2/2 dai liberi. 41-30

FINE SECONDO QUARTO 39-28

20′ – Tripla Hall e 2/2 di Lockett; si va all’intervallo lungo. 39-28

18′ – Stavolta a perdere il possesso sono i padroni di casa, Hall colpisce dall’arco. 37-25

17′ – Serie infinita di errori al tiro e anche qualche palla persa da parte di Milano, Trento non perdona e allunga a +15. 37-22

15′ – Tripla di Conti, -11 Milano e time out. 31-20

14′ – Tripla Forray, Milano risponde col 2/2 di Luwawu-Cabarrot. 26-20

12′ – Palla persa da Luwawu-Cabarrot, Udom va a segnare in contropiede. 23-18

11′ – Penetrazione di Hall. 21-18

FINE PRIMO QUARTO 21-16

10′ – Gioco da tre di Hall e tripla Baldasso, chiude i conti Crawford con il 2/2 dai liberi. 21-16

8′ – Triple di Crawford e Flaccadori in successione. 17-10

6′ – Gancio vincente di Davies, time out Dolomiti Energia. 9-8

4′ – Schiacciata Davies su palla persa Trento. 9-5

3′ – In uscita da time out, si sblocca l’Olimpia con la tripla di Baron. 7-3

2′ – Primo minuto che passa senza canestri, poi parziale di 7-0 per Trento con Flaccadori, Grazulis e la tripla di Lockett. Per Milano, errori di Luwawu-Cabarrot, Hall e Baron dall’arco. 7-0

17:00 – Ci siamo, primo possesso Trento.

16:50 – Gentili lettori di Sportface, buonasera e benvenuti alla diretta live di Trento-Olimpia Milano, che comincerà tra pochi minuti.