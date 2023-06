LIVE – Tortona-Virtus Bologna 26-21, gara-3 semifinale playoff Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Tortona-Virtus Bologna, sfida valida come gara-3 della semifinale dei playoff della Serie A1 2022/2023 di basket. Finora, la serie ha avuto un canovaccio molto ben delineato. Le Vu Nere, infatti, sono riuscite a rispettare ampiamente il pronostico, aggiudicandosi entrambe le prime due partite con un risultato molto ampio. Ora si cambia campo, e agli uomini di coach Ramondino serve solo la vittoria per allungare la serie. La palla a due è fissata alle ore 21:00 di venerdì 2 giugno sul parquet del PalaEnergica Paolo Ferraris, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

TORTONA-VIRTUS BOLOGNA 26-21

2′ – Tortona si porta asul 28-21 con Radosevic. Abass da tre ristabilisce il meno 6.

FINE PRIMO QUARTO

9′ – Harper da liber riporta il più 5 Tortona. 26-21

7′ – Abass avvicina sempre di più Bologna. 24-21

7′ – Duam da due da libero. 22-17

6′ – Teodosic avvicina Bologna con una super tripla. 20-17

5′ Partenza lanciata di Tortona con un ottimo avvio di Candi e Duam. Per Bologna Bellinelli e Shengelia approcciano bene. 16-10