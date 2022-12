LIVE – Tortona-Treviso 90-95, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Tortona-Treviso, sfida valida come dodicesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Tre vittorie nelle ultime quattro partite, per la formazione piemontese, che però ha perso l’ultimo confronto casalingo contro Sassari. Ora, un’ottima occasione per consolidare la propria terza posizione in classifica. Di fronte, infatti, una delle formazione meno brillanti di questa prima parte di campionato, e non solo per la posizione nel tabellone. La squadra allenata da coach Nicola, infatti, naviga nelle zone basse del tabellone, però è reduce da un incoraggiante successo interno contro Brindisi. La palla a due è fissata alle ore 17:00 di lunedì 26 dicembre sul parquet del PalaEnergica Paolo Ferraris, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

TORTONA-TREVISO 90-95

40′ – Finisce qui!!! Tra Tortona e Treviso termina 90-95.

39′ – 90-93, time out Treviso, 3 secondi al termine.

39′ – Ultimo minuto: 89-90.

38′ – MA-CU-RA!!! Tortona avanti…ma subito Treviso trova ancora un canestre da 2 con Banks: 87-88. CHE FINALE!!!

37′ – BAAANKS!!! Finale al cardiopalma. 4 punti in pochi secondi, e gara che prende di nuovo la via di Treviso: 84-86.

37′ – LA RIBALTA DAUMMMMM!!!!! 84-82 con una tripla fantastica. Che rimonta di Tortona.

36′ – CHRISTOOOONNN!!! Tortona si è rifatta sotto prepotentemente: 81-82, Treviso chiama il time out.

35′ – Ottima tripla di Candi: 76-82.

34′ – 70-80. Time out Tortona.

32′ – Resta il +10: 67-77.

30′ – Recupera Tortona nel finale e si chiude il anche questa frazione. Inizia adesso l’ultimo quarto sul risultato di 65-75.

29′ – Super Treviso e super Jantunen, che non sbaglia più un tiro libero. Tortona annichilito: 59-70.

28′ – Ora Treviso prova ad allungare grazie ai due tiri liberi di Jantunen: 59-63.

26′ – 56-59, sempre Treviso in avanti.

25′ – Continuo botta e risposta tra le due squadre adesso: Iroegbu mette dentro il 54-55.

23′ – E Daum la appoggia per ribaltare la gara: 48-47. Avvio shock per Treviso.

22′ – Si riavvicina immediatamente Tortona: 46-47.

21′ – Ripartiti. Inizia adesso il terzo quarto.

20′ – Si chiude qui la prima metà di gara. Squadre negli spogliatoi sul 41-47. Intervallo.

19′ – Ultimo giro di orologio, il risultato dice 36-44 dopo il time out di Treviso.

18′ – E ora e Cooke che va’ da 2 in sospensione: 32-42.

16′ – Macura da 2 in sospensione, ma Tortona è sempre sotto: 30-38.

14′ – Passa il tempo, cambia il parziale, ma la differenza rimane uguale: 24-34.

12′ – Ottimo Iroegbu da 3. Treviso è a +10: 21-31.

10′ – Si chiude qui la prima frazione. Treviso avanti 18-26.

9′ – 16-23, ultimi secondi di questa prima frazione.

7′ – Match che inizia a decollare, ma la distanza è sempre di 3 punti: 14-17.

5′ – Jantunen riallontana 8-11.

3′ – Banks la mette da 3: 6-9.

1′ – Gara subito interrotta per problemi al cronometro. Si riparte adesso, siamo 4-3.

1′ – Partiti. Al via il match tra Tortona e Treviso.