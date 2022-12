Il risultato in diretta live di Tortona-Sassari, sfida valida come decima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. La formazione di coach Ramondino sta disputando un’altra stagione di grande livello, e non può assolutamente definirsi più una sorpresa: per non eccellendo in nessuna statistica, i piemontesi si distinguono per la propria solidità e completezza, che permettono di essere anche la terza difesa meno battuta. I sardi, invece, hanno raccolto solo tre vittorie in campionato, nonostante sia seconda come media di assist a partita, e soprattutto raccolte tutte tra le mura amiche: gli uomini di coach Bucchi, infatti, non hanno ancora vinto in trasferta. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 10 dicembre sul parquet del PalaEnergica “Paolo Ferraris”, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

TORTONA-SASSARI