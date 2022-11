Il risultato in diretta live di Tortona-Napoli, sfida valida come ottava giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Inizio di stagione notevole per gli uomini di coach Ramondino, i quali però, dopo le prime sei vittorie, sono incappati in due sconfitte consecutive, nelle ultime due, arrivate entrambe in trasferta. Ora, il ritorno tra le mura amiche, dove la squadra piemontese affronterà gli insidiosi partenopei, che fin qui hanno ottenuto tre vittorie, compresa quella nell’ultimo turno, in casa nello scontro diretto contro Treviso in una partita molto equilibrata. La palla a due è fissata alle ore 16:00 di domenica 27 novembre sul parquet del PalaEnergenica “Paolo Ferraris”, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

TORTONA-NAPOLI 30-35

FINE SECONDO QUARTO

00.00- Si conclude il quarto con il punteggio di 30-35.

2.00- Due liberi per Daum a segno. Poi Howard e Christon in schiacciata. 30-33

2.30- 1/2 dai liberi per Stewart. 25-31

3.00- In schiacciata Stewart! 25-30

4.00- Christon in penetrazione! Tortona accorcia, 25-28.

6.00- 1/2 dai liberi per Howard. 23-28

7.00- Poi arresto e tiro di Zanotti! 23-27

8.00- Primi punti per Tortona da tre, poi Napoli con Uglietti da due. 23-25

10.00- Si riparte!

FINE PRIMO QUARTO

00.10- Harper da due in sospensione! 20-23

00.50- Zerini e poi Howard per Napoli! 18-23

1.00- Uglietti da due e poi Howard a segno! Poi Filloy risponde per Tortona. 18-17

2.00- Williams si gira e segna da due! 16-13

3.00- Severini a segno da due, poi Candi in contropiede con libero aggiuntivo. 16-11

4.00- Tortona pareggia con Macura in penetrazione. 11-11

5.00- Da due ancora Michineau in contropiede, poi risponde Christon! 9-11

6.00- Tripla di Michineau! 7-9

7.00- Michineau a segno da due in penetrazione. Poi Radosevic in appoggio a canestro. 7-6

8.00- Williams da due, poi tripla di Macura! 5-4

9.00- Primi punti per Napoli con Michineau, in appoggio a canestro, poi pareggia Christon. 2-2

10.00- Si comincia!

15.55- Buon pomeriggio amici di Sportface.it! Benvenuti alla diretta testuale di Tortona-Napoli. Le due squadre stanno ultimando il riscaldamento. Tra pochissimo si può partire!