Il risultato in diretta live di Scafati-Reggio Emilia, sfida valida come ottava giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Importante scontro diretto nella parte bassa della classifica. Gli uomini di coach Caja, grande ex della partita dopo aver guidato l’UNAHOTELS in finale di Europe Cup la scorsa stagione, hanno fin qui ottenuto una sola vittoria in campionato, e sono inevitabilmente fanalino di coda. Ma nemmeno la formazione di coach Menetti se la passa tanto meglio, a quota quattro punti e reduce dalla deludente sconfitta casalinga contro la neopromossa Verona, nel turno precedente. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di domenica 27 novembre sul parquet del PalaMangano, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO CAMPIONATO

DIRITTI TV STAGIONE 2022/2023

PROGRAMMA E TV 8^ GIORNATA

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

SCAFATI- REGGIO EMILIA