Il risultato in diretta live di Sassari-Paok, sfida valida come quarta giornata della Champions League 2022/2023 di basket. Giro di boa della competizione per quanto riguarda la fase a gironi. La formazione sarda ha fin qui collezionato solo sconfitte, ed è quindi ovviamente all’ultimo posto del gruppo G. Nulla è ancora perduto in ottica qualificazione, ma è necessario cominciare a fare punti, a partire da questa partita contro la formazione di Salonicco. I greci hanno fin qui collezionato una sola vittoria, quella ottenuta proprio contro il Banco di Sardegna nella sfida di andata giocata in Grecia. Allora arrivò una sconfitta pesante per gli uomini di coach Bucchi, che proveranno a vendicarsi tra le mura amiche. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di martedì 29 novembre, con Sportface che vi fornirà una diretta live aggiornata.

